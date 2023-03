AMR23 je podle Tosta Red Bull natřený na zeleno. Proč neokopíruje Red Bull jeho tým?

Šéf týmu AlphaTauri popsal spolupráci jeho týmu s Red Bullem.

AlphaTauri (dříve Toro Rosso) byla juniorkou Red Bullu. Dnes o italské stáji mluví Red Bull spíše jako o sesterském týmu. Nedávno se spekulovalo o jeho prodeji nebo přesunu do Velké Británie. To první Red Bull popřel.

AlphaTauri s Red Bullem spolupracuje, ale ve výkonu na trati to není moc vidět. Zatímco Red Bull vloni vyhrál oba tituly, AlphaTauri skončila předposlední s pouhými 35 body.

„Pokud jde o spolupráci s Red Bullem, děláme vše, co předpisy umožňují,“ vysvětlil Tost v rozhovoru pro Racingnews365.com.

„Od Red Bullu dostáváme převodovku, zadní zavěšení, díly z předního zavěšení, hydrauliku.“

AlphaTauri sice využívá stejný aerodynamický tunel jako Red Bull, ale Tost zdůrazňuje, že vše je strikně odděleno.

„Větrný tunel musíme používat odděleně. Nemáme dovoleno nic sdílet. Jak víte, když jsme s projektem začínali, všechno jsme dostali od Red Bullu. To byla ta nejlepší situace, ale následně to bylo pravidly zakázáno.“

„Používáme stejný větrný tunel, ale my jsme ve větrném tunelu v sobotu, v neděli a v pondělí a Red Bull ve středu, ve čtvrtek, v pátek nebo tak nějak.“

Pokud jde o to, proč se nyní konkurenční týmy mohou podobat vozu Red Bullu více než AlphaTauri, Tost uvedl: „Aston Martin vypadá jako Red Bull, protože Aston Martin převzal od Red Bullu polovinu aerodynamických zaměstnanců. Samozřejmě, že postavili stejné auto a natřeli ho na zeleno. V našem případě to není možné, protože nemůžeme vzít vedoucí lidi z Red Bull Technology a přivést je do AlphaTauri. Je to otázka peněz, protože tito lidé určitě nejsou levní.“