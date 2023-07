Americké kořeny nejsou důvodem pro to, aby tým Andretti rozšířil startovní pole F1, říká Vasseur

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur tvrdí, že pokud má být startovní pole F1 rozšířeno o jedenáctého účastníka, musí z toho těžit i dosavadní týmy.

Proces, který spočívá ve vyhodnocení potenciálně nových týmů, je již v plném proudu.

I když zatím není jisté, že k výběru nového účastníka mistrovství světa skutečně dojde, vše nasvědčuje tomu, že z již známých žadatelů má největší šance na přijetí společný projekt týmu Andretti a automobilky Cadillac, spadající pod koncern GM.

Jenže zatímco například prezident FIA Muhammad bin Sulajim by stáj Andretti s podporou Cadillacu v F1 velmi rád přivítal, objevují se i opačné hlasy z řad odpůrců této myšlenky.

Přínosy týmu Andretti/Cadillac pro F1 v případě toho, že americká stáj uspěje, nicméně nyní zpochybnil šéf týmu Ferrari Frédéric Vasseur.

„Můj postoj je takový, že kvůli deseti týmům, které vyvinuly obrovské úsilí, a to i v době, kdy bylo těžké se udržet na startovním roštu a přežít, by důvod, proč přivítat nový tým, musel být mega dobrý,“ prohlásil podle Autosportu Vasseur, který se zároveň vyjádřil směrem k týmu Andretti.

„To, že jde o americký tým, není dobrý důvod (pro přijetí, pozn. red.). Zaprvé již americký tým díky Haasu máme, zadruhé pokud chcete být na vrcholu (popularity) v nějaké zemi, je to otázka jezdců,“ je přesvědčen šéf Ferrari a rovnou přidal i konkrétní příklad.

„Podívejte se na to, co se stalo v Nizozemsku. Tam je F1 velmi úspěšná, nemají přitom tým, ale Maxe (Verstappena). Pokud tedy chceme být více úspěšní v USA, je to spíše o jezdci a nikoliv o týmu,“ poukázal Vasseur