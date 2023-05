Alternativní vesmír: Mohl Alonso vyhrát, pokud by nasadil přechodné pneumatiky?

Aston Martin si nemyslí, že by Fernando Alonso vyhrál Velkou cenu Monaka, pokud by během zastávek v boxech nasadil pneumatiky do přechodných podmínek. Je tomu ale doopravdy tak?

Před startem závodu byla 20 % pravděpodobnost deště. Po 50. kole ale déšť do Monaka skutečně dorazil. Nepršelo tolik, aby museli všichni jezdci nasadit pneumatiky do mokra, ale dost na to, aby ke slovu přišly pneumatiky do přechodných podmínek.

Alonso zajížděl do boxů zrovna v době, kdy začalo pršet. Část tratě byla suchá, část mokrá. Aston Martin věřil, že spadne jen pár kapek, které se díky horké trati rychle odpaří. Alonsovi proto nasadil střední směs. O kolo později ale musel Alonso do boxů znovu a nasadil pneumatiky do přechodných podmínek.

Mohl Alonso se Alonso dostat na první místo před Verstappena, pokud by nasadil hned pneumatiky do přechodných podmínek? Hlavním argumentem, že nemohl, je ztráta, kterou měl na Verstappena před zastávkou v boxech – byla prostě příliš velká. Ve skutečnosti je ale tento argument chybný.

Zastávka v boxech stojí jezdce v Monaku asi 20 sekund. Jinými slovy – pokud jste přilepení za zadním křídle soupeře a zajedete do boxů, pak po návratu z boxů ztrácíte 20 sekund. Pokud ale soupeř zabere, může to být i více a ve hře je overcut – v Monaku poměrně běžný. Pokud bude naopak na trati safety car, váš soupeř musí jet pomaleji a vy zastávkou v boxech ztratíte asi 12 sekund.

Safety car jsme sice na trati neviděli, za to však pršelo. Verstappen jel velmi opatrně. Oproti předešlému kolu ztratil v prvním sektoru 3,6 sekundy, ve druhém dokonce 5,7 sekundy! Alonso tak díky zastávce neztratil 20 sekund, ale jen 10 sekund a jeho ztráta na Verstappena byla po první zastávce asi 23 sekund.

Alonso využil čerstvé sady pneumatik a suchých části tratě a ve výjezdovém kole snížil ztrátu na Verstappena ze zmíněných 23 sekund na 19 sekund. Jinými slovy se dostal pod kritickou hranici 20 sekund, a pokud by sám znovu nestavěl, dostal by se zřejmě před Verstappena.

Je samozřejmě otázkou, jaký čas by zajel Alonso v inkriminovaném kole na pneumatikách do přechodných podmínek. To je skutečný klíč a nikoliv jeho ztráta před zastávkou.

Zřejmě by byl ale ještě rychlejší. Na Verstappena našel čas (ono snížení ztráty z 23 na 19 sekund) především v prostředním sektoru, kde zajel čas 51,7 s, zatímco Verstappen měl čas 55,5 s. Například Valtteri Bottas, který už měl přechodné, zajel 49,6 s. Podobný čas zajel rovněž na přechodných jeho týmový kolega Čou Kuan-jü nebo Júki Cunoda. Stavěli ale dříve, a tak měli pneumatiky zahřátější.

Už se nikdy nedozvíme, jak by to dopadlo. Alonso ale určitě nebyl bez šance.