Alpine zvažuje založení druhého týmu ve formuli 1

Red Bull má AlphaTauri. Mercedes a Ferrari sice vlastní juniorské týmy nemají, ale mají vazby na týmy ze středu pole, do kterých například umisťují své juniorské jezdce.

Alpine podobný tým nemá. Brzy se to však může změnit. Novinář Joe Saward na svém webu píše, že Alpine zvažuje, že by někomu pomohl založit nový tým, který by pak alespon z části fungoval jako juniorský tým Alpine.

Kromě juniorské platformy by to týmu pomohlo v roce 2026, kdy mají do F1 přijít nové pohonné jednotky. Data ze čtyř vozů jsou samozřejmě vždy lepší než data ze dvou. Navíc by to vytvořilo novou marketingovou platformu pro alianci Renault-Nissan-Mitsubishi.

V souvislosti s Alpine uvádí Saward ještě jednu spekulaci. Davide Brivio by měl po pouhém roce u týmu skončit a vrátit se zpět do MotoGP k Suzuki.