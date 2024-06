Alpine zváží všechny možnosti, co se budoucí generace motorů týká, říká Gasly

Britský Autosport v tomto týdnu informoval, že Alpine, který je továrním týmem Renaultu, uvažuje o tom, že by od sezony 2026 nevyužíval motory své mateřské značky, ale že by odebíral zákaznické motory.

Takový přístup přitom není pro týmy, které vlastní velké automobilky, běžný.

V případě Renaultu se však hovoří o tom, že vývoj nové generace pohonné jednotky pro sezony od roku 2026 nejde podle plánu (francouzské motory přitom nejsou úplně konkurenceschopné již nyní).

Pilot stáje Pierre Gasly se v tomto kontextu nechal slyšet, že Alpine vyhodnotí všechny varianty.

„Z pohledu týmu je důležité zvážit všechny možnosti a pak se rozhodnout, co je z hlediska výkonu nejlepší," řekl Gasly, jehož slova cituje Autosport.

„Cíle našeho týmu jsou jasné. Chceme být konkurenceschopní. Chceme bojovat v popředí. Všechny diskuze s týmem jsou velmi otevřené, takže věřím v rozhodnutí nejvyššího vedení a nemám po této stránce žádné obavy,“ sdílel svůj pohled Francouz.

Pokud by Alpine skutečně přešel na zákaznické motory, znamenalo by to, že by ztratil určitou flexibilitu, co se výroby monopostu týká (šasi by muselo být přizpůsobeno motoru).

Gaslyho však toto neznepokojuje, a stejně tak ani to, že by pak Alpine de facto přestal být továrním týmem.

„Pravidla jsou nastavena tak, že motory musí být srovnatelné,“ poukázal Gasly, který tím připomněl, že tovární týmy nemohou dodávat svým zákazníkům rozdílné motory než samy využívají.

„Ale ano, ztratíte určitou flexibilitu,“ dodal pilot stáje Alpine.