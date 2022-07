Alpine zjistil příčiny svých problémů v posledních závodech

Fernando Alonso nemohl kvůli technickému problému odstartovat do sprintu ve Velké ceně Rakouska. Francouzská stáj se původně domnívala, že na vině bylo selhání elektronické řídící jednotky (ECU), která je standardizovaná a všechny týmy mají jednotnou.

Po detailnějším prozkoumání přímo v továrně v Enstone došel tým k závěru, že problém je spíše na straně samotného Alpinu.

„V té chvíli jsme si mysleli, že šlo o selhání ECU. Vzali jsme to zpět do továrny a dokázali jsme problém zopakovat. A nebyla to ECU, problém byl v krabičce, která napájí ECU,“ řekl pro Motorsport.com šéf týmu Alpine Otmar Szafnauer.

„ECU tedy byla v pořádku, na rozdíl od napájecí skříně, která napájí ECU. A pokud ji nenapájíte, ECU se jeví jako mrtvá. Vše nasvědčovalo tomu, že selhala ECU, ale tehdy jsme nevěděli, že nefunguje napájecí skříňka. A to je díl Alpinu.“

Naopak problém s palivovým čerpadlem, který způsobil odstoupení Estebana Ocona na Silverstonu a který se zopakoval poté, co Francouz se svým vozem projel cílem ve sprintu na Red Bull Ringu, souvisel se standardizovaným vysokotlakým čerpadlem, který všem týmům dodává firma Bosch.

„Problém s palivovým čerpadlem je, že už dříve jsme se na dynu setkali s několika poruchami. Proto jsme se pokusili tyto problémy vyřešit sami,“ řekl Szafnauer.

„Několik týmů mělo tento problém. My a Ferrari jsme dostali od FIA (Mezinárodní automobilové federace, pozn. redakce) povolení udělat vlastní opravy. Proto jsme se v řešení problému Bosche vydali vlastní cestou.

„A naše vlastní oprava fungovala v prvních devíti závodech dobře. Neměli jsme žádné problémy ani na dynu, ani na trati. Pak se něco stalo a začalo to selhávat.

„Bosch také od začátku dělal vylepšení, provedli změny, aby zlepšili elektrické propojení. Některé týmy tedy využily vylepšení od Bosche, a dva týmy (Alpine a Ferrari) použily své vlastní řešení.

„Sami pracujeme na nové opravě pro Franci a zároveň zkoumáme, co Bosch nedávno udělal, aby vyřešil svůj počáteční problém.“