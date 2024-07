Alpine získal díky Oconovi ve Spa dva body za devátou příčku

Vozy stáje Alpine ve Spa závodily se speciálním zbarvením, když propagovaly nový film Deadpool & Wolverine.

Jednorázový design přinesl více štěstí Estebanu Oconovi, jenž si na belgické dráze dojel pro dva body za deváté místo. Francouz byl s tímto výsledkem spokojen.

„Jsem rád, že jsem po několika tvrdých soubojích získal pro tým jeden bod,“ uvedl po závodě Ocon.

„Po celou dobu jsme měli dobré tempo i dostatečnou rychlost, abychom mohli předjíždět na rovince Kemmel, a nakonec to stačilo na první desítku. Myslím si, že jsme možná mohli skončit i o pozici výš, kdybychom udělali pár věcí jinak, ale to je na nás, abychom si to prošli a zlepšili,“ nechal se slyšet jezdec, kterému letní přestávka začne až za několik dní. Ocon totiž ve Spa zůstane kvůli testování pneumatik Pirelli.

O poznání méně byl se závodem ve Spa spokojen Oconův kolega Pierre Gasly.

„Tentokrát to ve Spa nebyl dobrý závod. Bylo těžké bojovat s auty kolem nás, protože nám chyběla rychlost v přímce a museli jsme se mimo jiné vypořádat s problémy, které souvisely s teplotou,“ přiznal Gasly.

„V posledních týdnech jsme nebyli dostatečně dobří, takže se musíme zlepšit, až se po letní přestávce vrátíme k závodění,“ konstatoval třináctý muž letošní GP Belgie.