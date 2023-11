Alpine vzdal snahu o vyrovnání výkonu svého motoru

Vývoj současných pohonných jednotek je zmrazen do příchodu těch nových v roce 2026. Většina současných pohonných jednotek je na tom podobně. Až na jednu výjimku. Podle analýzy FIA pohonná jednotka Alpine (Renault) na ostatní soupeře ztrácí asi 20 až 33 koní.

Během víkendu ve Spa se téma dostalo na stůl Komise F1. Pravidla situaci neupravují, ale na druhou stranu měla být v roce 2021 uzavřena mezi týmy dohoda, která by podobný postup umožňovala – stalo se tak předtím, než došlo v loňském roce ke zmrazení vývoje.

Zatím to ale vypadá, že celá věc dopadne podobně jako předešlé snahy o vyrovnání výkonů motorů v roce 2009 a přesně tak, jak se dalo očekávat – k žádné změně nedojde.

Podle Motorsport.com Alpine stáhl návrhy na vylepšení svého současného motoru, protože nezískaly plnou podporu konkurenčních týmů.

Na GP Kataru minulý měsíc dočasný ředitel týmu Alpine Bruno Famin řekl, že „nedošlo k žádnému pokroku“ v plánu vyrovnání motorů a že pro jeho tým je „prioritou číslo jedna mít dobrou pohonnou jednotku pro rok 2026“.

Alpine mezitím požádal, aby se v rámci současného cyklu pravidel upustilo od jakýchkoli úvah o budoucích změnách, které by zajistily rovnost motorů a FIA to akceptovala.

„Po diskusích s FIA ohledně vyrovnávání výkonů motorů jsme jako výrobce pohonných jednotek aktivně rozhodli, že se touto záležitostí nebudeme dále zabývat, přičemž jsme vzali na vědomí stanoviska FIA a ostatních výrobců pohonných jednotek,“ řekl Bruno Famin.

„Téma vyrovnávání motorů bylo původně nastoleno FIA během červencového zasedání Komise F1, po kterém jsme přezkoumali, jaké máme možnosti a jaká vylepšení výkonu by bylo možné provést v souladu s předpisy a gentlemanskou dohodou mezi výrobci pohonných jednotek.“

„Rychle jsme dospěli k závěru, že nám to nestojí za čas a úsilí. Navíc by to pro tak malý nárůst výkonu znamenalo rozptýlení našeho úsilí směřujícího k vývoji projektu pohonné jednotky pro rok 2026.“