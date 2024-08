Alpine vedli špatní lidé, říká Briatore a vylučuje prodej týmu

Alpine potvrdil, že vedle Pierra Gaslyho bude příští rok jezdit Jack Doohan. Do konce září by mělo přijít potvrzení, že tým přejde na motory Mercedes. Je to příprava na prodej? Briatore říká, že rozhodně ne.

„Nic není na prodej. Luca de Meo nechce tým prodat. Finito,“ řekl Briatore v Zandvoortu během rozhovorů pro média.

Briatore nedávno uvedl, že by tým mohl v roce 2027 získat několik pódií. Řekl také, že týmová základna ve Velké Británii v Enstone „nepotřebuje tolik lidí“.

Na otázku, zda to znamená, že plánuje snižovat počet pracovních míst, však odpověděl: „Nechci snižovat počet pracovních míst. Potřebujeme efektivitu. Potřebujeme velmi zkušené lidi. Nechci nikoho propouštět.“

Alpine by mohl přejít na motory Mercedes, což se nelíbí zaměstnancům ve Viry-Châtillon, kde se už od 70. let vyrábí motory a pohonné jednotky Renaultu.

Briatore uvedl, že to není jeho nápad. „Nejsem vždy ten špatný,“ řekl Briatore. „Všechno ostatní mi můžete vyčítat, ale tohle ne.“

Briatore nicméně naznačil, že pohonná jednotka Alpine v hybridní éře na konkurenty ztrácí a že McLaren ukazuje, že se dá vyhrát i jako zákazník.

Kritika vedení

„Nebyl tu žádný management,“ řekl Briatore, když byl požádán o vysvětlení, proč se Alpine nedaří.

„Domnívám se, že problém Alpine byl právě v tomto. V jednu chvíli si podle mě vybrali několik špatných manažerů. Myslím, že seznam těch špatných byl poměrně dlouhý. Žádný seznam těch dobrých nemáme. A v Enstonu je těžké to řídit. Enstone je velký tým, velké monstrum. Musíte tam být. Je velmi těžké řídit tým jako Alpine z Paříže nebo z jiného místa. Potřebujete přítomnost, každodenní přítomnost.“

Šéfem týmu se stal Oliver Oakes, který je bývalým závodním jezdcem a šéfem týmu Hitech GP v juniorských soutěžích.

„Ollie je nadšený, mladý a ambiciózní a přesně to v týmu potřebujeme. Abyste tento tým změnili, potřebujete mladé lidi, potřebujete lidi s velkým nadšením pro práci.“

„Lidé rozumějí těm dobrým, ne těm špatným. Lidé musí rozumět tomu, co se děje v továrně. Lidé musí rozumět tomu, co se děje v závodě. Nemá zkušenosti s velkým týmem, jako je tento, ale má talent na to, aby byl úspěšný.“

Nebude to snadné

„V roce 2027 chceme získat nějaká pódia. Situace, ve které se nacházíme, není ideální. Nalejme si čistého vína. F1 je v tuto chvíli velmi, velmi obtížná, protože konkurence je velmi tvrdá. Máme šest, sedm týmů, které jsou velmi dobré a mají možnost vyhrát.“

„Musíme být připraveni tuto konkurenci porazit. Ale abychom tuto konkurenci porazili, musíme na tom tvrdě pracovat. Potřebujeme správného jezdce, správný tým, správného technického ředitele, správného manažera. Všechno musí fungovat správně.“