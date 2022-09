Alpine v pátém závodě v řadě bodoval s oběma vozy

Díky Alonsovu šestému a Oconovu devátému místu v Zandvoortu se Alpine na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů vzdálil pátému McLarenu na rozdíl 24 bodů.

„Dnes to pro nás byl dobrý závod. Dojeli jsme šestí a získali jsme další body do šampionátu. Na startu jsme ztratili pár pozic, některé jsme ale získali zpět a velmi brzy zastavili pro tvrdou sadu,“ řekl Alonso, který bodoval v desátém závodě za sebou.

„Rychlost vozu byla dobrá a my se nadále posouvali. Jediný moment závodu, kdy jsem měl pocit, že si můžeme trochu oddechnout, byl, když jsme nasadili měkkou sadu. Pak ale vyjel safety car, který všechno změnil. Až do posledního kola jsme museli tvrdě bojovat s těmi, co byli na čerstvějších pneumatikách. Až do šachovnicové vlajky to bylo jako kvalifikace.“

Ocon devátý

Dvěma body přispěl do bodového konta týmu v Nizozemsku Esteban Ocon.

„Jsem rád, že jsem dnes získal body. Po zklamání v kvalifikaci jsme se vrátili. Znovu jsme také porazili McLaren, což je pozitivní pro náš souboj v Poháru konstruktérů,“ řekl Ocon.

„Měl jsem skvělý start, v první části závodu jsem získal pár pozic, což nás dostalo do pozice, kdy jsme mohli bodovat,“ dodal devátý Ocon.