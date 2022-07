Alpine v Maďarsku obsadil třetí řadu na roštu

Francouz pátým časem vyrovnal své nejlepší letošní kvalifikační výkony ze Saúdské Arábie a Rakouska. Po kvalifikaci však přiznal, že jej trochu mrzí, že nedokázal porazit čtvrtého Landa Norrise, s jehož McLarenem Alpine bojuje o čtvrté místo v Poháru konstruktérů.

„Je to trať, na které velmi rád závodím. A v posledním kole se to hezky sešlo dohromady. Bylo opravdu hezké vybudovat takovou hezkou pozici v kvalifikaci. A v posledním kole jsme to poskládali, což je pro nás skvělé,“ řekl Ocon, který v divokém loňském závodě na Hungaroringu dosáhl na své první vítězství ve F1.

„Musíme se ale dostat před Landa, to je jediné zklamání dnešního dne. Byl na nás ale příliš rychlý, zítra se pokusíme získat dobré body. Nebude to snadné, tihle kluci budou bojovat tvrdě. Pokusíme se z naší strany o co nejlepší závod a uvidíme,“ dodal Francouz.

Alonso je spokojen

S výsledkem kvalifikace je spokojen také dvojnásobný mistr světa Alonso, který doplní týmového kolegu ve třetí řadě.

„Ano, byla to pro nás jak na mokru, tak na suchu velmi dobrá sobota. V Q3 bylo velmi větrno, trochu mě to překvapilo, že jsem nezajel stejný čas jako v Q2, kde jsem tak zajel nejrychlejší dnešní čas, zvláštní. Bylo to těsné, uvidíme zítra, jestli dokážeme vytěžit maximum z této pozice,“ řekl Alonso.

„Vypadá to, že jsme rychlí. Uvidíme, jestli zopakujeme dobrý víkend, budeme bodovat s oběma vozy a půjdeme do letní přestávky v dobré náladě.“