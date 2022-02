Alpine v Barceloně nepoužíval DRS a jezdil s těžkým vozem

Fernando Alonso s Estebanem Oconem v prvních letošních předsezónních testech v Barceloně nepatřili k nejrychlejším. Poslední testovací den musel Alpine navíc ukončit předčasně kvůli problémům s hydraulikou.

Kombinace několika faktorů podle Alpinu způsobila, že tým nemohl ukázat svou pravou rychlost. Když pak během páteční ranní části tým našel optimální nastavení a Alonso zajel svůj nejrychlejší čas testů, jízdy předčasně ukončila prasklá hydraulická hadice, která způsobila požár vozu.

Podle sportovního ředitele Alana Permaneho nepoužívání DRS a jízda s velkým množstvím paliva nedovolovala Alpinu zajíždět nejrychlejší časy. Věří však, že tým si vedl lépe, než se zdálo.

„Nechci, aby to znělo tak, že se vymlouvám, a neříkám, že půjdeme a porazíme Mercedes a Red Bull, ale myslím, že jsem v docela slušné pozici,“ řekl Permane.

„Kolo, které Fernando (poslední) ráno zajel, i když to bylo jen jedno kolo, bylo porovnatelné s tím, co ve stejnou dobu předvedl (Max) Verstappen, ačkoliv on použil DRS.

„Pokud překryjete trasy GPS, což se systémy od FIA (Mezinárodní automobilové federace, pozn. redakce) dokážeme, je trasa vozu téměř totožná kromě rovinek, kde ztrácíme obrovské množství času. Fernando měl z vozu obrovskou radost. Přes noc jsme našli několik významných věcí v nastavení a opravdu jsme tím uklidnili zadní část vozu.

„Kdybychom v tu chvíli nasadili další sadu C3, získáme další tři nebo čtyři desetiny, a najednou jste velmi, velmi blízko. Nechci říkat, že je všechno dobré a jsme úplně v pohodě. Samozřejmě máme obavy, v žádném případě ale nebudeme na konci tabulky. Mám pocit, že jsme čelu pravděpodobně o něco blíže, než jsme byli na konci minulého roku.“

Nepoužívat systém otevřeného zadního křídla DRS se Alpine rozhodl už v první den testů. Přiměly jej k tomu obavy, které tým měl z aerodynamického zatížení při vyšších rychlostech. Alpine věří, že problém dokáže opravit do příštích testů v Bahrajnu.

„Bylo to jen něco na autě a zkrátka jsme si nebyli jisti. Budu k vám upřímný, souvisí to s maximální rychlostí, takže jde o zatížení. Jsme jen opatrní,“ řekl Permane.

„Není to tak, že bychom to nezvládli, nebo že bychom se něčeho obávali, nebo si mysleli, že něco praskne. Jsme jen opatrní. Jen jsme si řekli, že nebudeme riskovat. Využijme tento týden k najetí kilometrů a vydejme se plně připraveni do Bahrajnu. Je to škoda, protože je to velký výkonnostní zisk, je to tady přes sedm desetin na kolo.“