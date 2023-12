Alpine: Už je příliš pozdě na to, aby se měnily parametry nové generace pohonných jednotek

Prozatímní šéf týmu Alpine Bruno Famin tvrdí, že už není akceptovatelné měnit regule, které se týkají příští generace pohonných jednotek. Jakékoliv nedostatky by podle něj měla kompenzovat úprava monopostů.

V roce 2026 čeká formuli 1 velká technická revoluce. Změny regulí se dotknou samotných monopostů, ale především i pohonných jednotek. Od roku 2026 budou vozy F1 poháněny z 50 procent silou spalovacího motoru a z 50 procent pomocí hybridních technologií.

Ačkoliv některé týmy volaly po úpravě tohoto poměru s tím, že by vozům mohl na konci dlouhých rovinek docházet výkon, prozatímní šéf týmu Alpine Bruno Famin, že nyní už je na podobné úpravy pravidel příliš pozdě.

„Myslím, že všichni sdílíme tyto obavy. Všichni, tedy formule 1, FIA, týmy a výrobci pohonných jednotek (PJ), však pracujeme na formulaci předpisů pro podobu monopostů. V tomto ohledu není kam spěchat,“ uvedl podle Autosportu Famin s tím, že v oblasti pohonné jednotky je situace jiná.

„Musím říct, že technický předpis pro PJ byl oficiálně schválen již před dlouhou dobou, téměř před rokem a půl, a všichni výrobci PJ na něm usilovně pracují. Již učinili velmi důležitá rozhodnutí. Nebylo by dobré něco v tomto ohledu měnit. Bylo by to nepřijatelné,“ nechal se slyšet Famin.

„Jsem přesvědčen, že pomocí technických předpisů pro monoposty najdeme způsob, jak vytvořit dobrá auta a pro dobrý sport,“ dodal Francouz.