Alpine ukázal vůz A525. Hned ho i vyzkoušel na trati

Alpine vloni skončil na šestém místě. Nebyla to tak hrozné, jak by se dalo na začátku sezóny očekávat, ale přesto je šesté místo daleko od ambicí, které by měl mít tovární tým.

Letos budou za tým jezdit Pierre Gasly a Jack Doohan. Oba si dnes vůz A525 vyzkoušeli v Bahrajnu.

„Navzdory zatažené obloze a silným poryvům větru jsme v Bahrajnu zažili dobrý den, kdy jsme ujeli 200 km, které si Pierre a Jack rozdělili rovnoměrně,“ řekl šéf týmu Oliver Oakes.

„Je důležité, aby si každý z nich vyzkoušel první jízdu a umožnil jim oběma získat první pocity za volantem před náročným třídenním testováním, které je čeká koncem tohoto týdne. Určitě je zde více oblastí, které nás zajímají, abychom se dále učili a postupovali, a těšíme se, že budeme pokračovat v tvrdé práci, která začne ve středu, kdy Jack bude jezdit dopoledne a Pierre odpoledne.“