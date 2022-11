Alpine udělal tlustou čáru. Oscar Piastri může po Abú Dhabí testovat s McLarenem

Oscar Piastri bude v testech po Abú Dhabí jezdit s letošním vozem McLarenu.

Podle Motorsport.com se McLaren dohodl s Alpine a Oscar Piastri bude moci nastoupit do testů, které proběhnou v úterý po Grand Prix Abú Dhabí. Týmy nasadí dva vozy. V jednom bude jezdit juniorský jezdec, druhý bude testovat finální pneumatiky pro příští sezónu.

Dohoda mezi oběma týmy se nerodila snadno, protože Piastriho odchod z Alpine nebyl zrovna poklidný. Poměrně velkým náznakem, že dohoda je blízko, byl nedávný Piastriho test s loňským vozem na okruhu Paula Ricarda.

Do prvního tréninku v Abú Dhabí ale Piastri nenastoupí. Je to závodní víkend a součást letošní sezóny, což by představovalo problém. McLaren nejspíše nasadí O'Warda.

„Došlo k jednání o dohodě ohledně rozchodu,“ potvrdil Otmar Szafnauer pro Motorsport.com. „Udělali jsme za tím tlustou čáru. Jakmile skončí letošní sezona, může jít a dělat, co chce.“

Na otázku ohledně testu na Paul Ricardu odpověděl: „To všechno bylo jeho součástí.“

Testy po Abú Dhabí budou určitým preview nové sezóny. Fernando Alonso bude jezdit za Aston Martin, Pierre Gasly za Alpine a Nyck de Vries za AlphaTauri.