Alpine slaví výsledek sezóny, v Poháru konstruktérů se posunul o tři místa

Stejně jako Verstappen, který triumfoval po startu ze 17. místa, také jezdci Alpinu stoupali pořadím, když ostatní piloti postupně zajížděli k mechanikům pro nové pneumatiky, zatímco tato trojice zůstávala na stále mokré trati na přechodných pneumatikách.

Risk se jim vyplatil poté, co byl závod přerušen kvůli nehodě Franca Colapinta. Během červené vlajky mohou jezdci vyměnit pneumatiky a jezdci Alpinu ani Verstappen tak neztratili žádnou pozici.

Ocon závod restartoval na prvním místě, hned v první zatáčce se ale před něj dostal Verstappen a postupně mu ujížděl. Ocon s Gaslym si ale ve zbytku závodu v poklidu hlídali druhou a třetí pozici a získali pro francouzský tým nejlepší umístění v sezóně.

Naposledy oba piloti týmu z Enstone vystoupili spolu na stupně vítězů ve Velké ceně Koreje v roce 2013, kdy na druhém a třetím místě dojeli ještě v barvách Lotusu Kimi Räikkönen a Romain Grosjean.

Pro Alpine je to jasně dosud nejúspěšnější víkend sezóny a díky zisku 33 bodů se posunul z deváté na šestou příčku v Poháru konstruktérů.

„Tohle byl parádní den po tak náročné sezóně. Je opravdu skvělé tady závodit a dosáhnout tady v dešti takového výsledku. Někdo pro nás velmi důležitý kdysi řekl, že v dešti jsou si vozy téměř rovné a to se nemění,“ řekl Ocon.

„Je skvělé být na stupních vítězů. Na suchu se auto ovládalo velmi složitě, když ale začalo pršet, cítil jsem se lépe. Dnešek nám přinesl speciální závod,“ řekl Ocon, který dosáhl na čtvrté stupně vítězů v kariéře F1 a první od loňského závodu v Monaku.

Gasly: Jsem hrdý na celý tým

Jasně nejlepšího výsledku v sezóně dosáhl také třetí Gasly, který byl dosud nejlépe devátý v Kanadě, Španělsku a Nizozemsku.

„Je to neuvěřitelné pro celý tým. Prožíváme velmi náročnou sezónu a máme problém sbírat body. Za těchto podmínek bylo možné cokoliv. Do konce jsme tomu věřili,“ řekl třetí Gasly.

„Dvě auta na stupních vítězů, myslím, že před sezónou by to nikdo neřekl. Je to fanstastické. Jsem nadšený a hrdý na celý tým. Po tak těžké sezóně by bylo snadné se jednoduše vzdát, my se ale nikdy nevzdali a tady jsme. Spousta bodů pro tým, všichni by dnes na sebe měli být velmi hrdí,“ dodává Francouz.