Alpine slaví šesté místo v Poháru konstruktérů

Francouz bodoval pro Alpine sedmým místem a dojel před osmým Nicem Hülkenbergem z Haasu. Mezi oběma týmy byl nakonec rozdíl sedmi bodů.

Gasly si navíc porážkou Hülkenberga zajistil celkové desáté místo v pořadí jezdců.

„Za celý tým mám velkou radost, jelikož jsme dosáhli na šesté místo v Poháru konstruktérů. V této sezóně jsme měli pády, které byly extrémní, ale také dobré momenty, které byly velmi dobré. Letos jsme prožili několik těžkých momentů a jsem hrdý na reakci a obrat týmu v této sezóně,“ řekl Gasly.

„Zakončili jsme ji s konkurenceschopným vozem, který nám umožnil pravidelně bojovat o Q3 a o body v závodech. Kredit týmu Haas, byl to s nimi v posledních závodech skvělý souboj. Byla to také trochu osobní bitva s Nicem (Hülkenbergem) o desáté místo v šampionátu jezdců, dnes to s ním bylo, stejně jako vždy, těsné.

„Byl hned za mnou, věděl jsem, že musíme hned reagovat na to, co udělá, a dosáhneme našeho cíle. Bylo příjemné jet chvíli v závodě na třetím místě, ale věděli jsme, že to dnes není náš souboj. Nakonec důležitý výsledek, zajistili jsme si šesté místo v Poháru konstruktérů, gratuluji všem v týmu k tomuto úspěchu.“

Doohan dojel svůj první závod patnáctý

Jack Doohan má za sebou první start ve formuli 1 a v cíli byl klasifikován na 15. místě.

Australana čeká příští rok první kompletní sezóna ve formuli 1, premiéru si odškrtnul ale už v Abú Dhabí, kde nahradil Estebana Ocona. Francouz opouští Alpine a od příštího roku bude závodit za Haas.

„V první řadě děkuji Lucovi de Meovi, Flaviu Briatoremu a Oliveru Oakesovi za tuto příležitost, byla to neuvěřitelná zkušenost absolvovat svůj debut ve formuli 1 a jsem vděčný, že mi věřili a posadili mě tento víkend do vozu. Děkuji celému týmu za co nejhladší přechod,“ řekl Doohan.

„Bylo skvělé znovu závodit, hodně jsem se toho naučil a nasbíral spoustu zkušeností. Skončili jsme šestí v Poháru konstruktérů, což je skvělé a jsem rád, že jsem k tomu mohl pomoci tento víkend i v průběhu celé sezóny prací v pozadí.

„Gratuluji Pierrovi k výsledku v závodě a také desátému místu v pořadí jezdců. Těším se na příští sezónu, odstartujeme to domácím závodem v Austrálii a budu pokračovat v práci a zlepšování se s týmem.“