Alpine si pochvaluje nejvyrovnanější jezdeckou dvojici v poli

Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso dosud v sezoně 2021 nasbíral 50 bodů, Esteban Ocon 45 bodů. Co se kvalifikačního souboje obou pilotů týče, je to vyrovnané.

Celkově je tým Alpine v Poháru konstruktérů na pátém místě, hned před AlphaTauri. Výkonného ředitele francouzské stáje Marcina Budkowského výkony jeho jezdců těší.

„Oba závodníci dokáží konzistentně sbírat body. Fernando a Esteban jsou v této sezoně vůbec nejvyrovnanější dvojicí v poli. Tento fakt jen dokládá, jak silné je naše jezdecké složení.

Jejich spolupráce funguje výborně. Baví nás, jak jeden druhého dokáží posouvat kupředu a vybičovat k lepším výkonům. Závodí mezi sebou tvrdě a férově a chceme, aby oba dokázali závod co závod sbírat body.

Po těžkém trojzávodě v Belgii, Nizozemsku a Itálii nás čeká Soči. Věříme, že je to okruh, který by nám měl sedět více než Monza. Ta rozhodně nebyla tratí, která by byla pro naše auto stvořená.

I tak jsme se ale v Itálii ve sprintu a v závodě dokázali oproti kvalifikaci zmátořit a oba vozy dostali na bodované pozice. Znamená to, že jsme skórovali v posledních 13 závodech, což je pro boj o páté místo v soutěži týmů klíčové,“ věří polský inženýr.