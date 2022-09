Alpine si chce spravit chuť. Připravuje vylepšenou podlahu

Alpine v Monze nezískal žádný bod. Fernando Alonso odstoupil, Ocon dojel mimo první desítku. S prázdnou odjel tým z dějiště velké ceny letos podruhé (poprvé v Imole).

McLaren mohl v Monze výrazně snížit ztrátu na Alpine v boji o čtvrté místo, ale Daniel Ricciardo krátce před koncem odstoupil. Lando Norris získal šest bodů a jeho tým tak snížil ztrátu na Alpine na 18 bodů.

Alpine ale pracuje na upravené podlaze, která má týmu ve zbývajících závodech sezóny pomoci k pěkným bodům.

„Stoprocentně se jedná o výjimečný případ,“ řekl sportovní ředitel týmu Alan Permane o Monze.

„Do Singapuru přivezeme novou podlahu, která má obrovský krok vpřed z hlediska přítlaku, a vrátíme se tam, kde bychom měli být.“

Formule 1 se letos vrátí do Singapuru, ve kterém kvůli covidu-19 v letech 2020 a 2021 nejezdila. Od té doby se však také změnila pravidla. Esteban Ocon vyjádřil obavy, že jezdce čeká na nerovném povrchu poskakování.

„Překvapuje mě, že řekl, že poskakování bude strašné, protože obecně je to jev pro vysoké rychlosti a tam se opravdu moc rychle nejezdí,“ řekl Permane.

„Jsem si jistý, že fyzicky to pro ně bude velmi náročné. Je to dlouhý závod, je to horký závod, ale takový je od té doby, co je v kalendáři. Nevím, jestli to bude ještě těžší.“

„Myslím, že to bude o něco těžší, protože auta jsou dost tuhá. Po ně to bude dlouhý, fyzicky náročný závod, ale jsou to zdatní kluci, tam to určitě bude v pořádku.“