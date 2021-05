Alpine se v závodě dařilo méně než v kvalifikaci. Bodoval jen Ocon

Esteban Ocon zajel skvělý kvalifikační výsledek – do závodu odstartoval z páté pozice. V cíli závodu mu patřilo deváté místo, takže získal dva body.

„Dnes to byl těžký závod,“ řekl Esteban Ocon. „Musíme přezkoumat několik věcí, protože jsme v závodě nebyli tak rychlí jako Ferrari nebo McLaren. Pozitivní je, že vloni jsme zde nebodovali a letos si odvážíme dva body.“

„S ohledem na výsledek kvalifikace to není ideální, ale bereme to a jdeme dál do dalšího závodu. Musíme ještě zapracovat na závodním tempu a jako vždy probrat některé věci, abychom se zlepšili. Uvidíme, jak se nám bude dařit v Monaku. Je skvělé, že se tam vracíme. Jedeme tam s motivací dosáhnout lepšího výsledku.“

Alonso dopadl hůře. Po startu z desátého místa ke konci závodu vypadl z boje o bodovanou desítku a musel navíc do boxů. Dojel na 17. místě.

„Nedojeli jsme tam, kde jsme chtěli, ale myslím, že víkend byl celkově pozitivní. Auto podalo dobrý výkon a rozhodně se ubíráme správným směrem. V Portugalsku jsme byli rychlí, ale nevěděli jsme, zda je to specifické pro tuto trať, takže náš pokrok tento víkend ukazuje, že jdeme správným směrem.“

„Dnes jsme svedli několik zábavných soubojů a závodění jsem si užíval, ale nakonec jsme se prostě nedokázali udržet na středních pneumatikách. Museli jsme zkusit něco jiného a nevyšlo to.“

Alonso uvedl, že „20 kol před koncem jsme se rozhodli nezastavovat a jet až do konce. Nakonec jsme ten bod o 5 nebo 6 kol neudrželi, ale dobře..... jak jsem řekl, start tak daleko vzadu ovlivnil náš závod hned od začátku.“

Strategie nevyšla

„Po velmi pozitivní kvalifikaci je jasné, že výsledek závodu nebyl takový, v jaký jsme doufali,“ řekl Marcin Budkowski.

„Na startu jsme ztratili několik pozic, dvě u Estebana a jednu u Fernanda. Byli jsme docela odhodlaní zvolit strategii s jednou zastávkou a snažili jsme se, aby to fungovalo. Na druhé sadě pneumatik však bylo docela těžké se dostat do cíle. Esteban dokázal po odvážných posledních kolech zachránit dva body. Fernandovi v závěru odešly pneumatiky, takže zůstal mimo bodované pozice.“

„V dnešním závodě jsme neměli tempo, abychom bojovali s Ferrari nebo McLarenem, takže nám to dává prostor, na který se můžeme zaměřit a najít další zlepšení. Získali jsme však dva body na týmy, které jsou v Poháru konstruktérů za námi. Celkově jsme si však od tohoto závodu slibovali více."