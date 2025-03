Alpine rozšířil svou střídačku o čtvrté jméno. Přichází Kush Maini

Franco Colapinto, Rjó Hirakawa, Paul Aron a nově také Kush Maini. Francouzská stáj potvrdila novou posilu.

Kush Maini je od roku 2023 členem juniorského programu Alpine, takže jeho příchod není úplným překvapením. Letos ho čekají testy s předchozími vozy F1 (TPC) a také závodění ve F2 za tým DAMS.

„Kush bude jako testovací a rezervní jezdec poskytovat cennou podporu při plnění cílů týmu v oblasti vývoje a nastavení vozu pomocí simulátoru v Enstone a také se bude účastnit programu TPC zaměřeného na zlepšování dovedností za volantem moderního vozu Formule 1.

„Jsem rád, že mohu v letošní sezóně nastoupit do role testovacího a rezervního jezdce týmu BWT Alpine Formula One,“ řekl Maini.

„Od svého nástupu do Alpine Academy před loňským rokem jsem byl neuvěřitelně přijat v celé rodině Alpine a jsem vděčný Flaviovi a Oliverovi za jejich trvalou podporu. Těším se, že v této roli získám více času na tratích se stroji Formule 1 a budu moci navázat na to, co jsem se s týmem již naučil v roce 2024. Velmi se těším, že do této role nastoupím co nejdříve, ale zatím se soustředím na svou třetí sezónu ve Formuli 2, která začíná tento víkend v Austrálii.“