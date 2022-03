Alpine povzbudila výkonnost nové pohonné jednotky Renault

Před sezónou 2022, která přináší zcela nová technická pravidla, Renault kompletně přepracoval svůj motor. Francouzi nasadili řešení rozděleného turbodmychadla, se kterým jako první v roce 2014 přišel Mercedes.

Kromě pokroku v oblasti výkonu u Alpinu doufají, že odlišné uložení se projeví také v aerodynamice a těžišti.

Jak si nová pohonná jednotka Renault vede proti konkurentům z Mercedesu, Hondy a Ferrari bude patrné až v první kvalifikaci sezóny v Bahrajnu, kde všechny týmy zcela odhalí své karty. Po prvních testech v Barceloně ale panuje u Alpinu z pohledu pohonné jednotky optimismus.

Podle sportovního ředitele Alana Permaneho začal tým experimentovat také s některými různými režimy motoru. A pozitivní je, že pohonná jednotka zvládla vše bez problémů.

„Nejezdili jsme na plný výkon,“ řekl Permane o motoru pro Autosport. „Nemyslím, že jsme odjeli kolo v 'jednoduchém ICE módu', což je režim pro kvalifikaci a závod. Přiblížili jsme se tomu, ale ne úplně.

„Upřímně řečeno, o pohonné jednotce jsme nemluvili. A to je skvělé. Je to tak odlišné. Je to úplně jiné než cokoliv, co ve Viry (sídlo motorové továrny Renault, pozn. redakce) kdy vyprodukovali. Je to komplexnější, určitě to vypadá mnohem lépe a uhlazeněji. Prostě jsme to nasadili do auta a jeli s tím, což je skvělé.

„Jezdci o tom měli klasické poznámky, trocha ovladatelnosti tady, tam lehké zpoždění turba, kluci si s tím ale poradili, pohráli si s nastavením a mapováním a (problémy) zmizely.“

Formule 1 od letošní sezóny využívá jiné palivo s označením E10. Podíl etanolu se zvýšil z 5,75 procent na 10 procent. Tím došlo k poklesu výkonnosti pohonné jednotky, srovnávání s loňskými motory je proto velmi obtížné.

Podle Permaneho je ale pozitivní, že jezdci se při rozebírání problémů během testů nezmiňovali o pohonných jednotkách.

„(Motor) Vlastně ani nebyl předmětem debat, což je skvělé. Myslím, že je pro ně velmi těžké mluvit o výkonu ve srovnání s minulým rokem kvůli rozdílům v palivu a velkým rozdílům ve výkonu. Rozhodně si na to ale vůbec nestěžovali. Z toho máme velkou radost.“