Alpine potvrdil, že Alonso po Džiddě přišel o motor

Fernando Alonso byl nucen odstoupit v polovině závodu poté, co se na jeho volantu náhle objevila varovná zpráva „chlaďte vůz“.

„Nejde o motor, ale o vodní čerpadlo,“ vysvětlil Laurent Rossi, kterého cituje Motor.es. „To vedlo k závadě na chlazení a následně ke kaskádě událostí: motor se méně chladil, olej se více zahříval atd., což způsobilo další problémy.“

„Fernando byl schopen pokračovat v jízdě a udržet motor v chodu, ale samozřejmě za ne zcela ideálních podmínek. Raději jsme ho zastavili. Selhávalo vodní čerpadlo. Příčina problému byla zjištěna. Doufám, že se to pro Melbourne napraví.“

Alonso o motor přišel, což znamená, že ho dříve či později čeká penalizace. Spalovací motory má jezdec na sezónu tři a při počtu 23 závodů je tento počet i bez technických problémů na hraně.

„Problém je, že jde o součást motoru. Pokud bychom chtěli motor opravit, museli bychom porušit pečeť, a tak jsme o tento motor přišli. I když by to nemělo vliv na jeho fyzickou integritu, je to pro nás o jeden motor méně.“