Alpine potvrdil příchod Szafnauera

Už vloni v listopadu se objevily spekulace, že Otmar Szafnauer odejde z Astonu Martin do Alpine. On sám to popřel, ale už v lednu bylo oznámeno, že po 12 letech u týmu ze Silverstone (dříve Force India) končí.

Dnes Alpine potvrdil, že se Szafnauer stane šéfem týmu. Tým neuvedl, kdy se k týmu připojí, ale očekává se, že by se tak mohlo stát do prvního závodu sezóny.

Otmar Szafnauer bude pracovat po boku nově jmenovaného výkonného ředitele Bruna Famina, který přichází z FIA, kde pracoval jako zástupce generálního sekretáře pro sport. U Alpine bude dohlížet na továrnu Renaultu ve Viry-Chatillon, kde vznikají pohonné jednotky.

Alpine bude mít nyní standardnější strukturu týmu s jedním šéfem v čele. Závodní ředitel Alpine Davide Brivio se měl podle spekulací po krátkém působení u týmu vrátit do MotoGP, ale Alpine potvrdil, že zůstává a přesune se do nové role. Bude mít na starost „expanzi“ Alpine v rámci motorsportu –bude dohlížet na rozvoj mladých jezdců a také se podívá na zapojení Alpine do jiných závodních kategorií.

Generální ředitel Alpine Laurent Rossi řekl, že příchod Szafnauera a Famina dodá týmu nový impuls.

„Otmar přinese své jedinečné zkušenosti v motorsportu a svou nekompromisní touhu vyhrávat, zatímco Brunovy osvědčené zkušenosti s budováním technologií, které znamenají rozdíl v konkurenci, a jejich následného přenesení do silničních vozů, jsou pro náš projekt jako sportovního týmu a jako značky rozhodující.“

„V uplynulém roce jsem se přesvědčil o Davideově talentu rozpoznat v lidech to nejlepší a přimět je k co nejlepšímu výkonu. Jsem potěšen, že mohu využít tuto jedinečnou dovednost ve všech existujících aktivech Alpine ale i těch nových, které právě začínáme zkoumat.“