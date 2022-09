Alpine podle Ocona ví, že by preferoval za týmového kolegu Schumachera

Esteban Ocon už ve Spa uvedl, že by preferoval právě Micka Schumachera, se kterým má velmi dobrý přátelský vztah.

„Lidé vědí, že moje volba, pokud bych do toho měl mluvit, by byl Mick, pokud by neměl na příští rok nic domluveného,“ řekl Ocon.

„Z mé strany, ať už to bude kdokoli, se budu soustředit na svou práci, na vývoj auta, na snahu táhnout tým dopředu. To je to, co chci dělat.“

Schumacher má na svém kontě zatím jen dvě bodovaná umístění v F1.

„Prokázal talent i v juniorských kategoriích, byl velmi rychlý,“ řekl Ocon. „Ve formuli 1 někdy není snadné předvádět výkony s autem, které je trochu méně konkurenceschopné. Zažil jsem to sám, když jsem ve F1 začínal.“

„Jsem si jistý, že je to skvělý kluk, a pokud by nastoupil do konkurenceschopného vozu, mohl by podávat velmi dobré výkony. Alpine v současné době konkurenceschopný je.“

„To jsou jen má slova. U týmu nemám rozhodnutí, které bych měl učinit. Ale tým ví, že by to byla moje preference.“