Alpine: Ocona nebudeme vůči Gaslymu znevýhodňovat. Mezi jezdci neděláme rozdíly

Francouzský tým slíbil, že bude k Estebanu Oconovi přistupovat úplně stejně jako k jeho týmovému kolegovi, a to přesto, že v týmu po sezoně končí.

Alpine v minulém týdnu potvrdil, že po skončení letošní sezony nebude prodlužovat smlouvu s Estebanem Oconem, který tak tým z Enstone opustí po pěti ročnících.

První závod po tomto oznámení nicméně ukázal, že vztahy mezi Oconem a týmem nebudou úplně ideální. Francouzský závodník si totiž po dojezdu Velké ceny Kanady postěžoval, že na pokyn týmu před sebe pustil kolegu Pierra Gaslyho, který mu však pozici následně již nevrátil poté, co sám nedokázal předjet před nimi jedoucího Daniela Ricciarda.

„Zatímco já jsem svůj díl práce odvedl, tým ne, což je smutné,“ prohlásil konkrétně Ocon.

Tým Alpine se však slovy svého šéfa Bruna Famina dušuje, že k Oconovi i Gaslymu přistupuje stáj stejně a férově.

„Myslím, že se Estebanse může spolehnout na pomoc celého týmu, aby dosáhl co nejlepšího výsledku, protože nejlepší výsledek Estebana znamená i nejlepší možný výsledek pro tým. A my počítáme s tím, že Esteban přinese týmu vše, co může,“ uvedl Famin, kterého cituje Autosport.

„Esteban je součástí týmu. A součástí týmu jsou: jezdci, mechanici i inženýři - každý musí přinést to své, aby byl výsledek pro tým co nejlepší. A jezdec je součástí týmu. Estebana v žádném případě neodkládáme stranou. Bude mít úplně stejné podmínky jako Pierre. Jsou na stejné úrovni, mají stejné postavení,“ nechal se slyšet týmový boss stáje Alpine.