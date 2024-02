Alpine nevylučuje obtížný start sezóny. Je to cena za zcela nový vůz

Pravidla letos zůstala stejná, ale některé týmy nebyly vloni spokojené se svou formou a také s potenciálem aktuálního vozu. A tak pomyslně hodily původní koncept do koše a začaly znovu. To se týká také Alpine, který chtěl bojovat o čtvrté místo nebo i lepší pozici, ale skončil šestý.

Technický ředitel Matt Harman vysvětlil, že z A523 na A524 byl přenesen „pouze volant“. Vůz má mít novou aerodynamiku, zadní zavěšení nebo chlazení. Cílem je dosáhnout většího vývojového potenciálu, ale také jezdcům poskytnout vůz, který se snadněji nastavuje.

Otázkou je, zda to nebude znamenat, že na začátku roku na tom nebude Alpine úplně nejlépe...

„Je to možný scénář,“ odpověděl Esteban Ocon na otázku webu Motorsport.com, zda se Alpine připravuje na obtížný start sezóny.

„Máme nový koncept, auto je úplně nové, a když to uděláte, obvykle uděláte krok zpět. Neříkám, že je to tento případ, protože jsme s autem ještě nevyjeli, ale plánem je ho v průběhu roku vylepšovat a dosáhnout dalších pokroků – tím více, čím více budeme absolvovat kol.“

Není nutně tak zásadní, kde začneme, ale bude záležet na tom, kde budeme v polovině sezony.

„Bude klíčové získat hned dobrou zpětnou vazbu, abychom věděli, kde se musíme zlepšit, abychom zjistili, zda koncepční rozhodnutí, která jsme přijali, jsou správná. Není nutně tak zásadní, kde začneme, ale bude záležet na tom, kde budeme v polovině sezony.“

Podobné to vidí také Pierre Gasly. Podle něj budou muset být jezdci trochu trpěliví. „Jak řekl Matt, jediné, co zůstalo z loňska, je volant. Když začínáte s čistým listem papíru, v podstatě od nuly, vždy existuje větší riziko. Na druhou stranu, pokud chcete získat větší odměnu, musíte v určitém okamžiku riskovat, takže to je strategie, pro kterou jsme se rozhodli.“

„Auto jsme ještě nezkoušeli, musíme počkat na Bahrajn a získat s ním první pocity. Ale víme, že je v něm potenciál, který se dá odemknout, jen možná budeme muset být trochu trpěliví.“

Podle Gaslyho dávají Alpine určitou naději i zlepšení McLarenu a Astonu Martin z loňského roku.

„Rozhodně to ukazuje, že v F1 je možný velký návrat v průběhu sezóny. Samozřejmě záleží na tom, jaké výkony máte na začátku, takže rozhodně doufám, že ano.“

„Vidím, jaká je v týmu mentalita. Vidím ducha, vidím nábor nových zaměstnanců. Vidím, kam jako závodní tým směřujeme. Děláme správné kroky.“

„Samozřejmě, že v F1 to není tak jednoduché, když přijdete s úplně novým konceptem, nemusí vám to hned od začátku přinést všechny odměny, které očekáváte. Musíte k tomu prostě přistupovat s otevřenou myslí. Když se ale podíváme na ostatní, inspirujeme se tím, co dělají. Určitě je tu pár příběhů z minulé sezony, které přinášejí naději a motivaci celému týmu.“