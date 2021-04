Alpine nesedí vysoké teploty a chystá nové díly

Týmy chystají nasazení nových dílů – využijí k tomu delší přestávku mezi prvním a druhým závodem ale také brzký přesun do Evropy. Alpine nebude výjimkou.

„Je tu oblast, kterou pravidla změnila, což je v tuto chvíli oblast, ve které probíhá vývoj,“ řekl Marcin Budkowski, kterého cituje RaceFans. „Jde o podlahu a difuzor.“

„V Imole přijde docela slušný balíček upgradů. Budeme tam mít několik nových dílů a vyšší výkon vozu. Obecně se dá říct, že v prvních několika závodech sezóny budeme mít několik nových dílů.“

V Bahrajnu (testech i víkendu) se poměrně hodně měnily teploty. Při vyšších teplotách měl vůz francouzské stáje problémy.

„Máme trochu domácích úkolů, abychom pochopili, proč jsme v horkých částech víkendu zdánlivě méně konkurenceschopní než v těch večerních. Nemyslím si, že to bude problém v Imole nebo v Portugalsku, ale mohlo by to být na stole v letních měsících.“

„První a třetí trénink byly pro nás těžší. Ve večerních částech, druhém tréninku a kvalifikaci, jsme se vrátili zpět na úroveň konkurenceschopnosti, která je více reprezentativní.“

„Teplota byla docela extrémní. Bylo tepleji než během testů. Na začátku třetího tréninku měl vzduch 38 stupňů, trať 47, což je mnohem více než o dva týdny dříve při testu.“

Vloni bojoval tým ještě pod názvem Renault o třetí místo v šampionátu. Letos zatím na některé týmy ze středu pole ztrácí.

„Stále nám zbývají dvě nebo tři desetiny, abychom skutečně bojovali s těmi, se kterými jsme bojovali.“