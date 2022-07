Alpine není Mercedes. Podle Alonsa by se jeho tým měl už zaměřit více na příští rok

Alpine nyní bojuje s McLarenem o čtvrté místo v Poháru konstruktérů. Oba týmy mají stejný počet bodů a je to Alpine, kdo má to, co se v angličtině označuje slovem „momentum“.

V posledních třech závodech získala francouzská stáj 10, 10 a 14 bodů, což znamená celkem 34 bodů. McLaren nebodoval, získal 8 a 8 bodů, celkem tedy 16 bodů.

Boj je tedy otevřený. Týmy jsou ale omezeny rozpočtovým stropem, který ještě více stlačuje inflace (i když bude strop navýšen) a blíží se letní přestávka, po které už i v minulosti týmy tradičně přesouvaly těžiště vývoje na další rok.

Alonso naznačuje, že by bylo chybou věnovat příliš mnoho prostředků současnému vozu A522. Španěl si myslí, že způsob, jakým se velký tým jako Mercedes tak rychle zotavil, ukazuje, že si Alpine nemůže dovolit nechat proklouznout mezi prsty žádnou příležitost pro příští rok, pokud chce v blízké budoucnosti usilovat o vítězství.

„Nemyslím si, že to pro nás bude tak snadné,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com. „Mají obrovskou organizaci a věděli jsme, že se dříve nebo později vrátí.“

„Pro nás je to spíše střednědobý nebo dlouhodobý program, kdy se budeme snažit zlepšit stejně jako oni. Myslím, že pro nás je to otázka toho, abychom začali pracovat na autě pro příští rok dostatečně brzy, abychom neohrozili další projekt.“

„Velké týmy mohou začít pracovat na voze pro příští rok a zároveň paralelně pokračovat ve zlepšování letošního vozu. Pro ostatní týmy je to větší výzva.“

Pokud jde o letošní vůz, Alonso je v rámci možností spokojený. Slabinu A522 vidí v pomalých zatáčkách.

„Myslím, že v některých zatáčkách jsme trochu pozadu. Pomalé zatáčky nejsou momentálně naší silnou stránkou.“

„V Baku jsme viděli, že při spoustě pomalých zatáček byla některá auta velmi silná. AlphaTauri skončil na pátém místě, Aston Martin byl také velmi silný. Na některých tratích by podobné týmy mohly opět ožít.“

„Potřebujeme od všeho trochu. Nemyslím si, že bychom měli slabé místo v autě, které bychom museli vyřešit, ale všude jsou oblasti, které je třeba zlepšit.“

Alpine v letošní sezóně poměrně agresivně tlačí na vývoj a šéf týmu Otmar Szafnauer naznačuje, že budou nasazovat novinky, dokud tým nenarazí na rozpočtový limit.

„Na začátku roku jsme si řekli, že právě o tom je letošní rok. Křivka učení v tunelu je stále velmi strmá, takže je třeba toho využít a stále zvyšovat výkonnost vozu. V tom budeme pokračovat, dokud nám nedojdou peníze.“