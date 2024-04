Alpine na prodej? Nový majitel by zřejmě musel používat motory Renault

Od roku 2016 je tým se sídlem v Enstone opět ve vlastnictví Renaultu. Od roku 2021 závodí ve F1 pod názvem Alpine.

Dnes si už asi málokdo vzpomene, že tým měl plán „sta závodů“, během kterých se chtěl vrátit na vrchol. Relativně dobře to vypadalo naposledy v roce 2022. Tým sice nezískal žádné pódium, ale v šampionátu skončil se 173 body na čtvrtém místě.

V roce 2023 chtěl obhájit čtvrté místo, získat větší počet pódií a snížit ztrátu na první tři týmy – v té době Red Bull, Mercedes a Ferrari.

Alpine sice byl mezi šesti týmy, které dostaly jezdce na pódium, ale získal z nich nejméně pódiových umístění – dvě. Počet bodů byl o 53 menší a tým skončil na šestém místě. Samozřejmě za to mohlo i zlepšení Astonu Martin v první a McLarenu ve druhé části sezóny.

Letos je ale situace ještě horší. Po čtyřech závodech nezískal francouzský tým ani jeden bod.

Jestli v Enstone v něčem bodují, tak jsou to odchody vysoce postavených lidí. Mimo jiné skončili generální ředitel Laurent Rossi, ředitel týmu Otmar Szafnauer, sportovní ředitel Alan Permane a technický ředitel Pat Fry.

Alpine je spíše menší značka, za kterou ale stojí podstatně větší Renault. To má dva „efekty“. Současnou situaci týmu nelze nazvat jinak než ostudou. Zatímco například Haas (který už bodoval) se může vymlouvat na nižší kapacity a prostředky ve srovnání s velkými týmy, Renault podobné výmluvy téměř 10 let po svém návratu vytáhnout nemůže.

Druhým důsledkem je, že vedení automobilky může rychle dojít trpělivost s neúspěšným projektem.

Není proto překvapením, že se spekuluje o možnosti prodeje. Zájemci by se zcela nepochybně našli. F1 se daří, díky rozpočtovým stropům je udržitelná a do značné míry platí, že hodnotu týmů zvýšilo i nedávné rozhodnutí F1, která odmítla Andrettiho. Pro někoho, kdo není výrobce, je tak dnes nemožné se dostat do F1 jinak než odkoupením některého z týmů. A zde samozřejmě platí, že jen malá část z 10 týmů může být alespoň teoreticky dostupná.

Věcné břemeno

Podle Motorsport.com ale v případě prodeje Alpine existuje komplikace. Pokud by byl tým prodán, došlo by k tomu jen s podmínkou, že nový majitel bude po určitou dobu využívat motory Renault. To by zajistilo budoucnost skupině inženýrů, která již pracují na nové pohonné jednotce, jež bude mít premiéru v roce 2026.

Předpokládá se, že by potenciální nový majitel musel využívat pohonnou jednotku až do roku 2029. To by mohlo odradit zájemce, kteří by rádi do F1 vstoupili s vlastní pohonnou jednotkou nebo takové, kteří by rádi přešli k jinému výrobci, na který mají třeba už existující vazby.