Alpine možná získá významnou posilu z MotoGP

Davide Brivio, který vloni pomohl týmu Suzuki k titulu v MotoGP, je nyní spojován s týmem Alpine ve formuli 1.

Renault mění název, vrací se Fernando Alonso, změní se zbarvení (předpokládáme, že na modré).

Tým navíc možná i personálně posílí. Podle Autosportu by mohl do Alpine přijít Davide Brivio. Ital aktuálně působí v MotoGP u týmu Suzuki, ale jeho kariéra je bohatší a to včetně titulů s Yamahou.

Příchod Brivia zatím nikdo nepotvrdil a není ani jasné, jakou přesnou pozici by u Alpine měl. V rámci organizace však dochází ke změnám.

Odstartoval je už vloni Jérôme Stoll, který k 31. prosinci plánovaně skončil ve funkci prezidenta Renault Sport Racing. Na jeho místo nastupuje Marcin Budkowski, který do Renaultu přišel z FIA v roce 2018 (což tehdy vyvolalo kritiku ze strany soupeřů Renaultu).

Cyril Abiteboul byl už vloni v záři pověřen vedením značky Alpine, která letos „nahradí“ Renault ve F1.

Budkowski by se tak mohl stát šéfem týmu a Brivio například převzít roli typu CEO a dohlížet na širší operace.