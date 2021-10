Alpine má plán na 100 závodů. Chce se postupně zlepšovat

Alpine je v současné době na pátém místě v Poháru konstruktérů a šest závodů před koncem má náskok 12 bodů před AlphaTauri.

Přestože tým získal v Maďarsku díky Estebanu Oconovi vítězství, v žádném dalším závodě v této sezóně se mu zatím nepodařilo umístit se na stupních vítězů.

Rossi chce, aby se to do roku 2024 změnilo. „Máme dlouhodobý projekt, cílem je dosáhnout takové úrovně konkurenceschopnosti, abychom se v roce 2024 co nejvícekrát umístili na stupních vítězů,“ řekl Rossi pro Formula1.com.

„Z dnešního pátého místa můžete snadno najít plán cesty. Každý rok to bude o něco lepší. Je to projekt na 100 závodů – čtyři roky, čtyři sezony.“

„V každém závodě musíme dělat pokroky. Může to být pokrok, který vidíte na trati, nebo pokrok, který nevidíte, všechny ty malé detaily. Jde o to, abychom se nikdy nezastavili a viděli, že jdeme správným směrem.“

„Příští rok to bude rok, kdy se bude házet mincí. Chceme se jen ujistit, že na začátku budeme mít uspokojivou výkonnostní úroveň, která nás příliš nevzdálí od špičky. A odtud pak můžeme pokračovat ve výstupu na vrchol.“