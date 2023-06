Alpine má nové investory, i z řad hollywoodských herců. Za 24procentní podíl zaplatili 200 milionů euro

Takřka čtvrtinový podíl získala v týmu Alpine skupina tří amerických investičních firem. V jedné z nich se angažuje také několik známých hollywoodských herců v čele s Ryanem Reynoldsem.

Mezi tři americké investiční firmy, které získaly 24procentní podíl v týmu F1 Alpine, se řadí Otro Capital, RedBird Capital Partners a Maximum Effort Investments.

V čele poslední jmenované investiční společnosti, Maximum Effort Investments, jsou známí hollywoodští herci Ryan Reynolds (známý například ze snímků X-Men Origins: Wolverine a Deadpool) a Rob McElhenney (mj. účinkuje v seriálu It's Always Sunny in Philadelphia), přičemž menšinový podíl v ní vlastní také hvězda filmové série Creed Michael B. Jordan.

Další investor, firma RedBird Capital Partners, se ve světě sportu pohybuje dlouhodobě. Spoluvlastní například fotbalové kluby Liverpool FC, AC Milan a Toulouse či baseballový tým Boston Red Sox.

Zástupce firmy Otro Capital Alec Scheiner zasedne v představenstvu společnosti Alpine Racing Ltd., která v Británii provozuje tým Alpine F1.

Transakce v hodnotě 200 milionů euro (asi 4,7 miliardy korun) ohodnotila tým Alpine na částku zhruba 900 milionů euro (asi 21 miliard korun).

„Formule 1 a Alpine jsou pro skupinu Renault strategickými aktivy. V posledních dvou letech jsme znovu oživili značku Alpine, využili její ikonické sportovní kupé A110 a posílili ji vstupem do formule 1, kde se chceme stát uchazeči o světový titul. Nové partnerství urychlí rozvoj Alpine F1, a to diverzifikací zdrojů příjmů a zvýšením hodnoty značky,“ uvedl v tiskovém prohlášení Luca de Meo, výkonný ředitel skupiny Renault, která je majoritním vlastníkem týmu Alpine.

„Jsme nadšeni, že máme příležitost investovat do týmu Alpine. Věříme ve vedení organizace, v hodnotu značky i v dlouhodobý vzestup tohoto sportu,“ prohlásil za skupinu investorů Alec Scheiner.