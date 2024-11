Alpine letos zredukoval počet svých zaměstnanců o 300 lidí. Jarní úklid, vysvětluje Briatore

Stáj Alpine letos prožívá velmi turbulentní sezonu, která přinesla hned několik zásadních změn. Mj. došlo i k výměně šéfa týmu, když Bruna Famina v létě nahradil teprve 36letý bývalý závodník a šéf stáje Hitech z F2 Oliver Oakes.

Kromě toho stáj rozhodla o tom, že od roku 2026 již nebude využívat vlastní motory z továrny ve Viry.

Ještě předtím pak stáj z Enstone, která je většinově vlastněná Renaultem, posílil navrátilec Flavio Briatore. Italský obchodník, který v minulosti Renault v roli šéfa dovedl k mistrovským titulům v letech 2005 a 2006, zaujal pozici poradce.

A právě Briatore nyní přiznal, že stáj v letošním roce významně zredukovala počty svých pracovníků.

„Letos jsme provedli jarní úklid,“ prohlásil Briatore ve vysílání stanice Sky Italia.

„Uklízíme v tom smyslu, že se musíme vrátit k tomu, aby lidé pracovali pro závodní tým, a ne pro firmu. Vracíme věci do stavu, v jakém by měly být. Společnost Alpine UK (která provozuje tým F1, pozn. red.) je zcela nezávislá na všem ostatním. Vrátili jsme se do dob, kdy stáj působila pod jménem Renault –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ inženýři jsou inženýři F1, vše je zaměřeno na tým,“ nechal se slyšet italský manažer.

„Ti, kteří se chystali odejít, odešli. Když jsem přišel, pracovalo tam asi 1 150 lidí, teď jich je 850,“ dodal Briatore