Alpine je spolehlivý, ale pomalý. Postup do Q3 bude náročný

Alonso měl v přípravách na letošní sezónu nehodu, když se při jízdě na kole střetl s automobilem. Podstoupil operaci a až do konce sezóny bude mít v horní čelisti dvě titanové destičky, které mu budou na konci roku odstraněny.

V testech byl rychlejším z jezdců Alpine, když časem 1:30.318 zajetým na pneumatikách C4 (druhá nejměkčí sada, pozn. redakce) obsadil desáté místo. Jeho týmový kolega Ocon zaostal na stejné sadě pneumatik za Španělem o osm desetin sekundy.

Španělský novinář Antonio Lobato s Alonsem po testech mluvil a pro list Marca říká. „Alonso je jako býk i přes nehodu, svůj věk a další věci, které (kritici) tvrdí. Alpine je absolutně spolehlivý.

„Ptal jsem se na to (testy) Fernanda a řekl mi, že je to dobré, že práce je hotová, ale že 'jsou trochu pomalí'. Dostat se do Q3 bude velmi obtížné.“

Lobato se také zamyslel nad formou Mercedesu, který měl po všechny tři dny problémy se svým modelem W12. Jezdci si stěžovali zejména na jeho nestabilní zadní část.

Aston Martin pak zaznamenal problémy s pohonnou jednotkou Mercedesu a převodovkou. Novinář však věří, že Mercedes své problémy už vyřešil.

„Mercedes je protagonista a nepřítel, kterého je potřeba porazit. Ale můžete vidět, že auto bylo nervózní. Velkou výhodou, kterou (Lewis) Hamilton má, je, že v nájezdu do zatáček je jako zvíře... A zdá se, že v dlouhých jízdách si vede celkem dobře. V pátek byli nervózní, ale v sobotu, kdy se museli vrátit, to dokázali.“