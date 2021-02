Alpine je otevřený možnosti posadit své juniory do dalších týmů

V rámci přejmenování programu F1 z Renaultu na Alpine představila francouzská automobilka minulý týden členy své jezdecké akademie. Tři z pěti mladých pilotů přitom budou závodit ve formuli 2, ze které vede cesta už přímo do F1.

Kuan-jü Čou a Christian Lundgaard budou i letos působit ve F2 v týmech UNI-Virtuosi a ART, zatímco Oscar Piastri bude u týmu Prema Racing, se kterým získal vloni titul ve formuli 3.

Šéf Akademie Alpine Mia Sharizman očekává, že Čou s Lundgaardem budou ve F2 bojovat o titul. Podle pravidel však šampión F2 už v tomto juniorském formulovém šampionátu nesmí po zisku titulu dále závodit.

U Alpine letos bude Fernando Alonso, který podepsal dvouletou smlouvu, a Esteban Ocon, kterému skončí kontrakt na konci letošní sezóny. Pokud by však francouzská značka prodloužila Oconovi smlouvu, její junioři by měli omezené možnosti ve F1.

V lepší situaci je v tomto ohledu Ferrari nebo Mercedes. Italská stáj může své juniory (a také to tak dělá) posadit do Alfy Romeo nebo Haasu, kteří odebírají její pohonné jednotky. Mercedes má zase člena svého juniorského programu George Russella už třetí rok ve Williamsu.

Kromě Renaultu využíval pohonné jednotky francouzské značky do loňské sezóny ještě McLaren, který ale přešel k Mercedesu. Renault tak v současné době nemá žádný zákaznický tým.

„I bez dodávání pohonných jednotek nebo jiných konexí může existovat spolupráce mezi dvěma týmy. Více ale teď nebudu prozrazovat. Zaměřujeme se ale na to, co máme, tedy na dvě závodní sedačky, akademii a nástroje,“ řekl Sharizman.

„Dostat jezdce do našeho týmu bude samozřejmě prioritou. Věříme však, že existuje prostor pro spolupráci s dalšími týmy bez ohledu na pohonnou jednotku.“

Různě zkušení mladíci

Všichni tři piloti si vloni vyzkoušeli monopost Renaultu z roku 2018. Zatím není jasné, jaké příležitosti k testování formule 1 budou mít mladíci letos. Ačkoliv všichni tři nyní pojedou ve F2, jsou podle Sharizmana každý v jiné fázi své kariéry.

„Ti tři jsou ve třech různých letech. Čou pojede třetí rok, Christian je ve druhé sezóně a Oscar je nováček. Je tedy potřeba k nim přistupovat lehce odlišně a trochu jinak plánovat,“ řekl Sharizman pro Motorsport.com.

„Je to podobná situace jako minulý rok u Ferrari. V tuto chvíli ale víme, že například u Oscara by to zabralo nějaký čas, ale bez toho očekávání víme, jak se může vyvíjet.

„Už nyní musíme mít plán A a plán B. Myslíme si ale, že to pro nás bude dobré, zvládneme to a zajistíme, aby se tři jezdci, které máme, dostali tam, kam chtějí.“