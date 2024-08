Alpine chystá velký balík vylepšení. Půjde o základ pro rok 2025

Alpine se letos příliš nedaří. Po polovině sezóny má na kontě jen 11 bodů a je na osmém místě. Zlepší se to v příštím roce?

V příštím roce se pravidla nezmění. Pro týmy tak má smysl pracovat nadále na letošním voze a lépe pochopit jeho slabé stránky. Samozřejmě v případě, že nechce výrazně změnit koncept – na jeho rozvoj by ale tým už nejspíše neměl větší prostor. Od Nového roku se týmy postupně rychle soustředí na vůz pro rok 2026.

Alpine byl na začátku roku nejpomalejším týmem. Od té doby se toho hodně změnilo. Odešli technický šéf Harman i šéf týmu Famin. Na druhou stranu přišli noví lidé. Flavio Briatore se stal poradcem týmu, David Sanchez výkonným technickým ředitelem a Oliver Oakes se po letní přestávce stane šéfem týmu.

Alpine se v průběhu sezóny zlepšil. Zatím poslední větší balík nasadil ve Spa.

„Byl to první krok v tom, co chystáme. Máme ještě jeden, který by měl být poměrně velký, a být základem pro příští rok. Ale i na letošním autě toho ještě chystáme více,“ řekl Sanchez, kterého cituje Autosport.

Sanchez uvedl, že po jeho nástupu tým záměrně pracoval na paralelním programu, který měl zavést dvě fáze vylepšení.

„Pracovali jsme na něm od prvního dne. Druhý balík je jeho rozšířením, dostal více času a posune nás opět o něco dál.“

Na otázku, kdy přijde, Sanchez odpověděl: „Několik závodů po letní přestávce.“

„Pro všechny je problémem číslo jedna nalezení většího přítlaku a snaha eliminovat některé anomálie, které můžeme u současného vozu pozorovat. Tento balíček je zaměřený především na větší přítlak, ale také trochu na vyšší maximální rychlost.“

Sanchez přišel do Alpine teprve v květnu, a tak neměl mnoho času na to, aby provedl zásadní změny v organizaci.

„Z hlediska infrastruktury byl tým daleko za svými plány,“ řekl. „Společně jsme se ale podívali na to, jestli je třeba některé položky upřednostnit více než jiné. Myslím, že tam, kde jsme teď, v plánu, který máme, když se podívám na rok 2026 a dále, bychom měli být v dobré pozici. Teď jde spíše o to, abychom s tímto a příštím vozem vše nasměrovali správným směrem a vybudovali v týmu větší sebedůvěru.“