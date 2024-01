Alpine: Cesta k poražení Red Bullu? Určitě ne jeho kopírováním

Suverénně nejúspěšnějším vozem sezony 2023 byl vůz Red Bullu s označením RB19, který vyhrál 21 z 22 závodů. Není proto divu, že byl stroj rakouské stáje pod velkým drobnohledem konkurence.

Týká se to i stáje Alpine, jejíž technický šéf Matt Harman se nechal slyšet, že v Enstone velmi dobře porozuměli tomu, proč byl loňský red bull tak rychlý.

„Myslíme si, že jsme ho pochopili docela dobře,“ uvedl Harman, kterého cituje Autosport.

„Jsem přesvědčeni, že rozumíme tomu, co dělají. Totéž však platí i o dalších vozech na startovním roštu. Jsou i další skvělá auta, která mají opravdu zajímavý vývoj. Vždy je to o snaze pochopit, co děláte vy a co dělají oni. Pokud je však budeme kopírovat, nikdy nebudeme před nimi. Naší mantrou je, že se musíme nechat inspirovat, ale zároveň je třeba jít svou vlastní cestou,“ vysvětlil britský inženýr.

Při vyvíjení vozů pro sezonu 2024 musely týmy brát v potaz, že tyto monoposty budou základem i pro techniku využívanou v roce 2025.

Důvodem je skutečnost, že od sezony 2026 začnou platit nová technická pravidla, takže se účastníci mistrovství budou muset brzy zaměřit na vývoj těchto monopostů – a to přesto, že aerodynamické testy vozů pro ročník 2026 budou moci kvůli regulím provádět až v příštím roce.

„Myslím, že důležité je dívat se dál než na auta, která jsou nyní kolem nás. Pokud vyjedeme s vozem, který lidé už viděli, tak v době, kdy se dostaneme do roku 2025, bude už velmi zastaralý,“ dodal Harman.