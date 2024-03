Alpine: Byl to pro nás šok, když jsme letošní sezonu odstartovali jako nejhorší tým

Jediný současný francouzský tým v F1 si byl již několik měsíců před startem sezony vědom toto, že ho nečeká snadný vstup do ročníku 2024.

Realita však nakonec byla ještě horší, než představitelé stáje po změně koncepce vozu čekali. Po dvou závodech letošní sezony to přiznává i šéf stáje z Enstone Bruno Famin.

„Byl to šok. Přestože jsme očekávali obtížný začátek sezony a ostatně jsme to říkali i při představení našeho vozu," uvedl Famin, kterého cituje Autosport.

„Kvalifikovat se do poslední řady (v Bahrajnu, pozn. red.) byl šok, abych byl upřímný. A to jen potvrdilo potřebu změny v našem týmu, a tak jsme ji provedli,“ prohlásil dále Francouz, který tím připomněl nedávnou reorganizaci technického oddělení.

Po rezignaci technického ředitele Matta Harmana a šéfa aerodynamiků Dirka de Beera se Alpine odhodlal k napodobení McLarenu a k přechodu na tříhlavé vedení technického oddělení.

„Do továren chceme přenést to, co jsme na tratích dokázali v minulých sezonách. Myslím tím změnu myšlení, uvolnění kreativity. To, že máme tři technické ředitele, dělá organizaci mnohem horizontálnější, mnohem méně vertikální,“ vysvětlil zkušený inženýr s tím, že nová struktura by měla přispět k větší agilitě týmu.

Famin rovněž věří, že během sezony udělá Alpine znatelný krok vpřed, jakmile odemkne potenciál současného monopostu.

„Naše auto je úplně nové. Čeká nás vývoj. Klíčem je samozřejmě pochopit, jaké jsou jeho současné problémy. A my máme poměrně jasnou představu o tom, co je potřeba řěšit a tvrdě na tom pracujeme. V našem voze potenciál určitě je,“ dodal boss týmu Alpine.