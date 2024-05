Alpine by měl Ocona suspendovat, vyzývá francouzský tým bývalý jezdec F1 Danner

Bývalý pilot F1 Christian Danner tvrdí, že by měl Alpine suspendovat Estebana Ocona kvůli jeho agresivnímu manévru v Monaku vůči svému týmovému kolegovi.

Zatímco vloni opouštěl Estaban Ocon Monte Carlo jako „hrdina“, když pro tým vybojoval pódiové umístění, letos Francouz svému zaměstnavateli takovou radost neudělal.

Pro Ocona totiž GP Monaka 2024 skončila již v prvním kole poté, co se střetl se svým týmovým kolegou Pierrem Gaslym, přičemž za viníka kolize byl označen on (a to nejen ze strany sportovních komisařů).

Incident mezi týmovými kolegy velmi rozzlobil týmového šéfa stáje Alpine Bruna Famina, který na základě toho údajně uvažuje o tom, že by Oconovi udělil interní trest v podobě nemožnosti startovat v nadcházející Velké ceně Kanady. V takovém případě by Francouze v kokpitu nejspíše nahradil rezervní jezdec Jack Doohan.

K tomu, zda by měl Alpine Ocona suspendovat, se nyní pro web Motorsport-Magazin.com vyjádřil bývalý jezdec F1 Christian Danner.

Němec má v tomto ohledu jasno a míní, že by měl Ocon za trest závod v Kanadě skutečně vynechat.

„Bylo to hloupé, příliš agresivní a bohužel bych řekl, že to byl manévr typického Ocona,“ uvedl ke kolizi mezi Oconem a Gaslym 36násobný účastník závodů F1 Danner, který navíc upozornil na to, že se jinak trápící Alpine v Monaku ocitl v situaci, kdy mohl s oběma vozy bodovat.

„Ohrozit něco takového je velmi kontraproduktivní a destruktivní vůči týmu. Z tohoto pohledu mě nepřekvapilo, že Bruno Famin byl opravdu naštvaný. Jako šéf týmu bych musel říct: 'Milý příteli, teď vynecháš jeden závod, protože pojede Jack Doohan. Tečka.' Pak by se Ocon poučil,“ nechal se slyšet účastník více než 30 velkých cen.

„Myslím, že Famin bude muset udělat rázné rozhodnutí, až se na to dvě nebo tři noci vyspí, aby měl v této věci konečně klid až do konce roku, jelikož nás ještě čeká obrovské množství závodů,“ uzavřel.