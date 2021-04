Alpine bude mistrovským týmem, říká Alonso. Jen neví, kdy se tak stane

První dva závody nebyly pro Alpine úplně skvělé. Fernando Alonso ale týmu věří.

„Baví mě to. Je to čerstvý, motivovaný tým, který má potenciál stát se v budoucnu mistrovským týmem,“ řekl Alonso pro Channel 4.

„Jsem si tím jist. Nevím, jestli to bude trvat dva, pět nebo sedm let, ale jsme v dobrém projektu a užívám si to.“

Šéf Renaultu De Meo nedávno Alonsa označil za kmotra. „Požádal jsem ho, aby nám pomohl znovu se stát špičkovým týmem. Jeho role je dnes jiná než před 15 lety. Jeho zkušenosti, talent a ambice by nám měly pomoci růst. Je to v zásadě náš kmotr. Našim úkolem je dát mu to nejlepší možné auto,“ řekl de Meo.

Alonsa se na tuto „přezdívku“ zeptali. „Myslím, že tím myslel, že ze všech členů týmu je jedním z nejzkušenějších jezdec, což je trochu divné,“ pokračuje Alonso.

„Za normálních okolností přijdete do formule 1 a máte v týmu spoustu zkušených členů, kteří vám vyprávějí o starých závodech a anekdotách a kuriozitách Imoly, kuriozitách jiných okruhů. Tady jsem pravděpodobně já tím, kdo vypráví všechny tyhle věci. Je to jezdec, kdo říká tyhle věci, což je trochu divné.“