Alpine a Alonso potvrdili pokračování spolupráce. Jezdecká sestava týmu se nezmění

Fernando Alonso včera napsal několik tweetů pomocí Vigenèrovy šifry. Sliboval velké novinky. Dnes přišly. Jsou sice velké, ale rozhodně ne překvapivé. Španěl bude také v příštím roce jezdit za tým Alpine.

BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

Alonso měl mít podle původních informací dvouletou smlouvu. Jeho šéf ale před časem potvrdil, že smlouva je ve skutečnosti platná pouze pro letošní sezónu, ale disponuje opcí na rok 2022. Na potvrzení jezdecké sestavy jsme si tak museli počkat.

Chuť pokračovat byla nepochybně na obou stranách. Alonso měl sice trochu vlažnější start do sezóny, ale postupně se hodně zlepšil a v Maďarsku hrál důležitou roli ve vítězství Estebana Ocona.

Nejde ale jen o výkony na trati. „Fernandovy zkušenosti budou rozhodující při konečném vývoji a optimalizaci šasi a pohonné jednotky navržených tak, aby splňovaly požadavky předpisů pro rok 2022, které pro tým Alpine F1 představují významnou příležitost,“ uvedl tým.

„Jsem velmi rád, že mohu potvrdit prodloužení smlouvy s týmem Alpine F1 pro rok 2022,“ uvedl Alonso.

„V okamžiku, kdy jsem se vrátil do tohoto týmu, jsem se cítil jako doma a byl jsem přivítán zpět s otevřenou náručí. Je mi potěšením znovu pracovat s některými z nejchytřejších mozků našeho sportu v Enstone a Viry-Châtillon.“

„Pro všechny to byla složitá sezóna, ale jako tým jsme prokázali pokrok a výsledek v Maďarsku slouží jako dobrý příklad tohoto pokroku.“

„Jsem velkým zastáncem potřeby rovných podmínek a změn ve sportu a sezóna 2022 k tomu bude skvělou příležitostí. Těším se na zbytek letošního roku a na závodění po boku Estebana za Alpine v roce 2022.“

„Pro nás je to perfektní jezdecká sestava, která patří k nejsilnějším na startovním roštu,“ uvedl Laurent Rossi. „Oba se nesmírně doplňují, oba nabízejí syrový talent a rychlost, ale zároveň bezvadného týmového ducha, který nám přinesl první vítězství v Maďarsku.“

„Fernando na nás všechny od svého návratu do sportu na začátku letošního roku udělal dojem. Jeho oddanost, týmová práce a soustředěnost, s níž se snaží z týmu vytěžit maximum, je neuvěřitelná a rozhodně je výjimečné být její součástí.“

„Jeho výkon v Maďarsku byl dalším příkladem jeho závodnického umu a všem připomněl, jak zkušeným jezdcem je. Jsem přesvědčen, že můžeme silně těžit z Fernandových poznatků a zkušeností, protože vstupujeme do závěrečné fáze vývoje a optimalizace šasi a pohonné jednotky pro rok 2022.“

„Je stejně hladový po úspěchu jako my a vynakládá veškeré úsilí, aby ho promítl do výkonu. Zatím se však musíme soustředit na to, abychom dosáhli silné druhé poloviny roku, vytěžili maximum v každém závodě a zajistili, že skončíme co nejvýše v Poháru konstruktérů.“