AlphaTauri vyřešilo Kvjatův problém s pásem, FIA incident nechala bez trestu

Po své poslední zastávce na okruhu Algarve si Kvjat do vysílačky týmu postěžoval, že jeho „bezpečnostní pásy jsou opět uvolněné“ s tím, že situace „nebyla bezpečná“.

Z boxové zdi týmu se mu ale dostalo odpovědi, že do konce závodu zbývá 10 kol a měl by pokračovat v závodě.

Podobný problém měl v srpnové Velké ceně Španělska Charles Leclerc z Ferrari. Po smyku si Monačan uvolnil bezpečnostní pásy a absolvoval dvě kola, aniž by byl pevně zajištěn v závodní sedačce.

V Kvjatově případě Mezinárodní automobilová federace (FIA) při následném vyšetřování neodhalila žádné provinění ze strany týmu nebo pilota.

„Podle vyšetřování a diskusí jeho bezpečnostní pásy nebyly uvolněny. Myslím, že je to terminologie, která byla použita,“ řekl ředitel závodu FIA Michael Masi.

„Ano, byly trochu uvolněny a tým ohledně toho pozměnil své procesy. V tom to je.“

Během dosud posledního závodu v Turecku Kvjat řekl, že tým provedl vlastní interní analýzu a problém napravil.

„Měli jsme ohledně toho naše vlastní interní šetření a myslím, že jsme to pochopili. Bylo to analyzováno a napraveno. Myslím, že už se to nestane,“ řekl Kvjat.

„Samozřejmě to nebyl nejlepší okamžik. Raději to chceme nechat v rámci týmu. Problém jsme odstranili a už tam není,“ dodal ruský pilot.