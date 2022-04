AlphaTauri veze do Imoly významná vylepšení

Nebýt problému s MGU-K v Bahrajnu, dokončil by Gasly patrně všechny tři úvodní závody na bodech. AlphaTauri má problémy se spolehlivostí, výkon je solidní, ale mohl by být v rámci středu pole lepší.

Podobně to hodnotí také Pierre Gasly, který uvedl, že jeho tým není vyloženě pomalý, ale ve srovníní s nejlepšími týmy ze středu pole mu něco chybí.

„Nemyslím si, že nám toho chybí moc, ale rozhodně musíme přijít s nějakým vývojem, pokud chceme držet krok s ostatními,“ řekl Gasly, kterého cituje The Race.

První krok ve vývoji přijde v Imole, kde většina týmů významné aktualizace nasazovat nechce, protože před kvalifikací a parc fermé čeká týmy jen jeden trénink. AlphaTauri chce nasadit nové přední brzdové kanálky a také podlahu.

Na otázku The Race, jak moc ho povzbuzuje to, co tým pro Imolu plánuje, Gasly odpovídá: „Jo, hodně, osobně se moc těším, co to přinese. Samozřejmě je tu nové auto, nové předpisy, víme, že tato sezóna je především o vývoji. Týmy, kterým se podaří vyvinout vozy rychleji než ostatním, budou mít lepší sezónu.“

Pokrok, nebo slupky od banánu

„Je to pro nás jako tým velká zkouška. Doufejme, že přinese výkony, které očekáváme,“ řekl technický šéf AlphaTauri Jody Egginton

„Trochu jsme odložili první aktualizaci na čtvrtý závod, abychom se ujistili, že děláme správné věci a byli přesvědčeni, že jdeme správnou cestou, protože za posledních pár měsíců jsme se toho strašně moc naučili.“

Je logické, že se týmy soustředí na podlahu, která od změn pravidel generuje velkou část přítlaku.

„Je v ní spousta výkonu, ale také spousta banánových slupek, pokud se to nepovede,“ říká Egginton. „Ujišťujeme se, že jsme se vydali správnou cestou, a díky poznatkům, které jsme získali, jsme v posledních víkendech provedli spoustu jemných změn, abychom se pokusili to všechno dát dohromady a získali tak jasnou představu o tom, kam se chceme s hlavní aktualizací pro podlahu dostat.“

„Očekáváme, že nás posune o krok vpřed. Je to první poměrně významná aktualizace v tomto roce. Očekáváme, že jakmile to bude správně fungovat, uvidíme jasný krok vpřed ve výkonnosti vozu.“