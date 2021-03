AlphaTauri v kvalifikaci potvrdilo rychlost, Cunodovi na střední sadě chyběla přilnavost

Už v první části ukázal rychlost nováček Júki Cunoda, který v Q1 obsadil druhé místo za Maxem Verstappenem z Red Bullu. Ve druhé části kvalifikace se mu na střední směsi pneumatik ale nepodařilo na svůj výkon z Q1 navázat, a nakonec skončil až třináctý.

„Abych byl upřímný, jsem trochu zklamaný. V Q1 jsem ukázal, že na střední sadě mám rychlost a do Q2 jsem věřil naší strategii, během těch posledních kol jsem ale neměl přilnavost,“ řekl Cunoda.

„Je škoda, že nestartují výše, ale víme, že závodní rychlost tam je, tak uvidíme, co zítra dokážeme. Dnes večer se svými inženýry budu před zítřejším závodem analyzovat data, stále se učím z každého kola, které absolvuji.

„Z dnešního dne si stále mohu odnést spoustu pozitiv, byla to moje první kvalifikace formule 1 a ve voze se cítím sebejistě. Myslím, že jsme stále v solidní pozici a máme potenciál posunout se během závodu pořadím vpřed.“

Gasly ve třetí řadě

To jeho týmový kolega Pierre Gasly postoupil do Q3, kde pátým časem zaostal za nejrychlejším Verstappenem o 812 tisícin.

„S dnešním výkonem jsem skutečně spokojen, je to jedna z nejlepších pozic, jaké jsem s týmem dosáhl. V prvním závodě sezóny je důležité ukázat dobrý potenciál a myslím, že se nám to dnes podařilo,“ řekl Gasly.

„Využít v Q2 jen střední sadu pneumatik byl obrovský risk, ale zvládli jsme to, snad to zítra v závodě bude naše výhoda. Pokusím se vytěžit maximum z pozice, ze které startuji. Myslím, že máme příležitost a udělám vše, abych pro tým získal co nejvíce bodů.“