AlphaTauri se přejmenuje na Visa Cash App RB

Italský tým závodil ve formuli 1 od roku 2006 jako Toro Rosso (rudý býk v italštině). V roce 2020 se tým přejmenoval na AlphaTauri, což je nejjasnější hvězda v souhvězdí Býka a také módní značka Red Bullu. Kořeny týmu jsou ale hlubší. Před Toro Rosso jezdil ve F1 jako Minardi a to už od poloviny 80. let. Dvěma nástupnickým týmům se ale podařilo to, co se Minardimu nikdy nepovedlo – získat pódia a dokonce i vítězství.

Nyní tým mění název na Visa Cash App RB. Tým bude používat akronym VCARB. Kromě toho bude mít tým dva titulární sponzory, což je něco, co jsme ve F1 už viděli třeba u Astonu Martin, který do konce loňského roku jezdil s názvem, který obsahoval dva sponzory – Aramco a Cognizant

Společnost Visa asi není potřeba představovat. Firma je na 14. místě v indexu S&P 500, který zahrnuje největší americké firmy. Platební kartu Visa používají i u nás miliony lidí.

Cash App je mobilní platební služba dostupná ve Spojených státech a ve Velké Británii, která uživatelům umožňuje převádět peníze mezi sebou pomocí aplikace pro mobilní telefony. Založena byla v roce 2013.

Prezentace týmu se uskuteční 8. února v Las Vegas. Tým tam odhalí i nové zbarvení. Je pravděpodobné, že by mohlo být modré, jak naznačuje i logo týmu.