AlphaTauri potvrdila, že Cunoda zůstane také v příštím roce

Júki Cunoda zůstává u AlphaTauri. Tým to dnes oficiálně potvrdil.

Očekávalo se to, takže jde spíše o formální záležitost. AlphaTauri potvrdila, že Júki Cunoda zůstane u týmu také v roce 2023.

Japonec má na kontě už 38 závodních víkendů, během kterých získal 43 bodů. Nejlepším umístěním bylo čtvrté místo v loňské Velké ceně Abú Dhabí.

Zajímavé je, že Cunoda poděkoval také Hondě. Japonská automobilka sice z formule 1 „odešla“, ale stále dodává pohonné jednotky oběma týmům Red Bullu a bude tomu tak až do konce sezóny 2025. Vyloučit ale nelze ani to, že Red Bull bude s Hondou spolupracovat i od roku 2026.

„Chtěl bych vyjádřit obrovské poděkování Red Bullu, Hondě a Scuderii AlphaTauri za to, že mi i nadále dávají příležitost jezdit v F1,“ řekl Cunoda. „Po loňském přestěhování do Itálie, abych byl blíže továrně, se cítím být součástí týmu a jsem rád, že s ním mohu pokračovat v závodění i v roce 2023. Naše sezona 2022 samozřejmě ještě neskončila a stále tvrdě bojujeme ve středu pole, takže se plně soustředím na to, abychom ji dokončili na vysoké úrovni, a pak se budeme těšit na příští rok.“

„Jak jsme viděli od jeho loňského příchodu k nám, Júki je velmi talentovaný jezdec a v této sezóně se hodně zlepšil,“ řekl šéf týmu Franz Tost. „Tempo, které v poslední době předvádí, je jasným důkazem rychlého učení, což dokazuje, že si zaslouží místo ve F1, a já od něj v posledních šesti závodech roku 2022 očekávám ještě několik dobrých výsledků.“

„Jak vždy říkám, jezdec potřebuje alespoň tři roky, aby se plně sžil s formulí 1, takže jsem rád, že dostal čas ukázat svůj plný potenciál. Kromě toho to dokazuje, že dr. Marko a jeho program jsou schopni přivést tyto mladé talenty z juniorských kategorií a rozvíjet je. Rád bych se připojil k Júkimu a poděkoval Red Bullu, AlphaTauri i Hondě za jejich trvalou podporu a za to, že mu umožnili zůstat u nás další rok.“

Kdo bude Cunodovým kolegou?

Pierre Gasly sice má smlouvu do konce příštího roku, ale Red Bull by ho mohl pustit do Alpine. Dříve se očekávalo, že ho nahradí Colton Herta, který však zřejmě nezíská super licenci. V poslední době se spekuluje o De Vriesovi, který debutoval ve Velké ceně Itálie ve voze Williamsu.