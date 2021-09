AlphaTauri potvrdila jezdeckou sestavu pro rok 2022. Zůstávají současní jezdci

Očekávalo se to. AlphaTauri potvrdila současné jezdce také pro příští rok. Pierre Gasly se u týmu po svém návratu z Red Bullu „našel“. Od návratu v roce 2019 získal tři stupně vítězů a to včetně vítězství v Monze, od kterého uplynul včera rok.

Júki Cunoda se zatím spíše hledá. Jeho výkony zřejmě nejsou takové, jaké si Helmut Marko představoval. Mladý Japonec navíc už několikrát boural. Na druhou stranu je to jeho debutová sezóna, učí se a má stále podporu Hondy.

Body jezdců AlphaTauri

„Pierrův vývoj byl v posledních letech impozantní a za dobu, co je u nás, se mu podařilo dostat se na všechny tři stupně vítězů,“ řekl Franz Tos. „Začal druhým místem v Brazílii v roce 2019, následující rok pak vyhrál naši domácí velkou cenu v Monze a letos už dosáhl na stupně vítězů třetím místem v Baku. Jsem přesvědčen, že toho má před sebou ještě více, a proto jsme nadšeni, že s námi bude i v další sezoně. Navíc využívá svých zkušeností z F1, aby pomohl Júkimu s jeho vývojem.“

„Letos jsme viděli, že pozitivní vztah mezi nimi, tvořený soutěživostí na trati a přátelstvím mimo ni, se týmu osvědčil. Júki nastoupil do týmu jako nováček a nadále se každým dnem učí. Zpětná vazba od inženýrů ukazuje, že vstřebává všechny informace, které jsou mu předávány, a zlepšuje se.“

„Jako nováček je Júki teprve na začátku této cesty, takže je dobře, že může pokračovat v tom, co jsme společně začali. Je pro nás skvělé, že jsme si zajistili jezdeckou sestavu tak brzy v sezóně, takže se nyní můžeme soustředit na zbytek roku 2021, kdy nás čeká tvrdý boj ve středu pole.“

AlphaTauri naznačovala, že chce bojovat o páté místo v Poháru konstruktérů, což by byl nejlepší výsledek v historii týmu, do které počítáme i historii Toro Rosso od roku 2006. Tým je zatím šestý, ale na páté místo Alpine ztrácí jen 6 bodů.

Pierre Gasly, který zřejmě ve skrytu duše doufal v návrat do Red Bullu, uvedl, že je rád, že pokračuje se současným týmem. „... zejména poté, co jsem viděl, jakého pokroku jsme jako tým dosáhli od mého prvního vstupu v roce 2017. Když vidím výkony, které jsme zatím v této sezóně předvedli, myslím, že ve zbytku této sezóny a v příštím roce můžeme dosáhnout velkých úspěchů, zejména s ohledem na nadcházející změny v roce 2022.“

„Jsem velmi zvědavý, čeho v nové éře F1 dosáhneme, a chci s týmem i nadále pracovat co nejlépe, abychom se posunuli v pořadí týmů. Letošní rok byl zatím velmi úspěšný a já opravdu věřím, že dokážeme dobře spolupracovat, abychom si v roce 2022 vedli ještě lépe.“

„Jsem opravdu nadšený, že zůstávám u týmu Scuderia AlphaTauri i pro druhou sezónu,“ uvedl Cunoda.

„Je to neuvěřitelná příležitost a jsem týmu velmi vděčný za to, že mi umožnil, abych s nimi nadále rozvíjel své zkušenosti ve formuli 1. S Pierrem mám velmi dobrý vztah, už letos jsem se od něj hodně naučil a jeho zkušenosti mi pomohly dál rozvíjet vlastní schopnosti, takže je skvělé, že s ním budu pokračovat ve své cestě F1. Po nedávném přestěhování do Faenzy se v týmu cítím velmi dobře a těším se na nadcházející sezónu.“