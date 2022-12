AlphaTauri podle Gaslyho celou sezónu bojovalo s nadváhou svého vozu

Největším problémem týmu AlphaTauri v letošní sezóně formule 1 byla příliš velká hmotnost jeho monopostu, odhaluje pilot Pierre Gasly.

V sezónách 2019, 2020 a 2021 dokázalo Toro Rosso/AlphaTauri vždy alespoň jednou dojet na stupních vítězů. Ve Velké ceně Itálie 2020 pak Gasly dokonce vyhrál a přivezl tak týmu první vítězství od roku 2008, kdy v Monze triumfoval Sebastian Vettel.

Letos ale přišel propad. V první části sezóny sice v Ázerbájdžánu získal Gasly páté místo, to ale bylo letošním maximem. V posledních 14 závodech tým bodoval jen čtyřikrát. V Poháru konstruktérů tak skončil až devátý, když porazil jen Williams.

„Byl to náročný rok. Po minulé sezóně byla pochopitelně velká očekávání, měli jsme formu a došlo ke změně pravidel, takže moje naděje na nejlepší rok u AlphaTauri nebyly na začátku sezóny nikdy tak velké,“ řekl Gasly.

„Myslel jsem, že máme šanci, navíc byl rozpočtový strop. Neměli jsme důvod neporazit všechno týmy ze středu pole. Rok jsme nezačali v nejlepší formě, věděl jsem ale, že to v průběhu roku bude závod ve vývoji, každý závod musíte na auto nasadit vylepšení, to se nám ale bohužel nedařilo,“ vysvětluje Gasly důvody neúspěchu.

„Základ vozu není špatný, celou sezónu jsme ale měli obrovskou nadváhu, a jen to nás stálo hodně. Věřím, že to byl v této sezóně hlavní problém. Nikde jsme nepředvedli zdaleka to, co jsme chtěli.“

Dostat se na spodní hranici váhového limitu se svými vozy postavenými na nových pravidlech mělo v této sezóně problém několik týmů.

„My měli celou sezónu nějakých 12-13 kilogramů přes a nedokázali jsme to vůbec snížit, mluvíme tak o třech a půl desetinách na kolo,“ vysvětluje Francouz, který pro příští rok přechází do týmu Alpine.

„Asi desetkrát jsme se nedostali do Q3 o jednu nebo dvě desetiny. A nést veškerou tu váhu v závodě je jako běhat s batohem.

„Začínáte navíc s 13-14 kilogramy, vezete to celý závod - máte větší opotřebení, jste pomalejší, je to efekt sněhové koule. Auto má potenciál a rozhodně není špatné, většinu sezóny jsme se s tím ale potýkali.“