AlphaTauri jako poslední tým přešel na 60 % model vozu pro aerodynamický tunel

Red Bull v loňském roce začal o AlphaTauri mluvit jako o sesterském týmu. Spolupráce mezi oběma týmy je těsná a bude ještě těsnější. AlphaTauri začala využívat aerodynamický tunel Red Bullu v Bedfordu.

Pro AlphaTauri to znamená zásadní změnu. Až dosud používal tým v aerodynamickém tunelu 50 % model vozu. Nyní jako poslední tým na startovním roštu přechází na 60 % model vozu, což je maximální velikost, kterou pravidla povolují.

„Je velkou výhodou přejít na 60 procentní model,“ řekl šéf týmu Franz Tost pro Motorsport-Total.com. „Je to samozřejmě přesnější a doufejme, že nám to poskytne více validních dat.“

Využívání aerodynamických tunelů je od letošního roku závislé na pořadí v Poháru konstruktérů. Red Bull může vyžívat 92,5 % referenčních hodnot, AlphaTauri 105 % a to je už poměrně velký rozdíl. Inženýři AlphaTauri mohou na model vozu „foukat“ o 1,5 hodiny týdně více než kolegové z Red Bullu.

Technický ředitel AlphaTauri Jody Egginton ale varuje, že změna tunelu a velikosti modelu přináší i rizika.

„Náš tunel je docela dobrý a my mu docela dobře rozumíme,“ řekl. „Nemůžeme říct, že by nás v něčem brzdil.“

„Chtěl jsem přejít na 60 %, byla to jasná volba a tak jsme to udělali. Je to výzva. Myslím, že jakákoliv změna v aerodynamickém tunelu není bez rizika, ale ve střednědobém horizontu je to věc, kterou je potřeba udělat. Jsme jediní na 50 %, což je něco, o čem jsem hodně dlouho přemýšlel. Pokud jste posledním, kdo něco dělá a všichni ostatní jdou jinou cestou, tak si říkáte, že na tom něco bude.“